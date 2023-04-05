Rize- Artvin Havalimanına ilgi artıyor

Deniz dolgusu üzerinde ülkemizde ikinci olarak açılan Rize- Artvin Havalimanında ilk 9 ayda 690 bin kişi havalimanından yararlandı. Çayeli ilçesi ile Pazar ilçesi arasında deniz dolgusu üzerinde yöresel mimariye uygun yapılan Rize- Artvin Havalimanı geçtiğimiz yıl 14 Mayıs tarihinde Başkan Recep Tayip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılışı yapılmıştı.

Günde 11 uçuşun gerçekleştiği Rize-Artvin Havalimanından 2 Ankara, 3 Sabiha Gökçen ve 6 uçuş İGA Havalimanına gerçekleşmekte. Havalimanından verilen bilgiye göre ilk 9 ayda 690 bin kişinin havalimanındın gerçekleştiği belirtildi.

EN TEMİZ VE EN ŞEFFAF ALAN SEÇİLDİ

Havalimanı yetkililerinin verdiği bilgiye göre havalimanının ülkede en şeffaf ve en temiz havalimanı seçildiği Havalimanında 700 kameranın kayıt işlemi yaptığı belirtildi. Verilen bilgiye göre Rize- Artvin Havalimanına oldukça yoğun talep olması üzerine fiyatlarda zaman zaman yükselme olduğu belirtildi.

Verilen bilgiye göre Haziran ayında İsrail Telaviv den Rize –Artvin Havalimanına uçuş olacağı, yine Temmuz ayında ise Ürdün tarafından Rize –Artvin Havalimanına uçuş gerçekleşeceği belirtildi.