Rize - Artvin Havalimanı’nı 2,3 milyon yolcu kullandı

TOPLAM 2 MİLYON 304 BİN 903 YOLCUYA HİZMET VERDİ

2024 yılının verilerine göre Rize-Artvin Havalimanı'nda ilk 8 ayda iç hatlarda 737 bin 160, dış hatta 16 bin 942 olmak üzere toplam 754 bin 102 yolcu trafiği gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, 2022 yılına göre yolcu trafiğinde yüzde 43 artış gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, 2022 yılında bu havalimanını kullanan yolcu sayısının da 526 bin 880 olduğunu anımsatarak, "Rize-Artvin Havalimanımız açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den bu yana gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verdi." diye konuştu.