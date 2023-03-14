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Giriş Tarihi: 14.3.2023 14:42 Son Güncelleme: 14.3.2023 14:47

Rize Artvin Havalimanı’nın hedefi 1 milyon yolcu

14 Mayıs tarihinde açılışı yapılan Rize- Artvin Havalimanı 1 yılki hedefinde bir milyon yolcu var.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Rize Artvin Havalimanı’nın hedefi 1 milyon yolcu

Rize-Artvin Havalimanı'nı açıldığı 14 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçen sürede toplam 653 bin 372 kişi kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanını 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında 56 bin 695 yolcu kullandı.

Havalimanına yurt içi seferler çerçevesinde iç hatlarda 420 uçak, dış hatlarda 16 uçak olmak üzere 436 uçak iniş kalkış yaptı. Rize-Artvin Havalimanı'nı açılışından 28 Şubat 2023 tarihine kadar geçen sürede toplamda 653 bin 372 yolcu kullandı.

Hedefi 1 yıl içerisinde 1 milyon yolcuya ulaşmak olduğunu açıkladı.

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Rize Artvin Havalimanı’nın hedefi 1 milyon yolcu
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