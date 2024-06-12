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Giriş Tarihi: 12.6.2024 16:31 Son Güncelleme: 12.6.2024 16:36

Roche hakkında rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurulu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine Roche Müstahzarları Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

AA
Roche hakkında rekabet soruşturması açıldı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ'nin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiğine yönelik iddiayı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.

Daha önce bahse konu ihlal nedeniyle yapılan ön araştırmada, ilgili kanun maddesi uyarınca soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilirken, bu Kurul kararı, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince iptal edildi.

SORUŞTURMA AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

Dosyada yer alan bilgi ve belgeleri müzakere eden Kurul, söz konusu mahkeme kararının gereğinin yerine getirilmesini teminen, Roche Müstahzarları Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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Roche hakkında rekabet soruşturması açıldı
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