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Giriş Tarihi: 26.09.2026

Roketsan yapay zekâ atağına kalktı

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Roketsan yapay zekâ atağına kalktı
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ROKETSAN'IN düzenlediği Yapay Zekâ Hackathonu başladı. 2 bin 457 başvuru arasından eğitim, sınav ve mülakat süreçlerini geçen 72 genç yetenek, 48 saat boyunca gerçek problem senaryolarına yapay zekâ tabanlı çözümler geliştirecek. Finale kalanlar, ROKETSAN'ın ÇAKIR, MAM-L, ŞİMŞEK, AKYA, ATMACA, BORA, SUNGUR ve TAYFUN ürünlerinden ilham aldıkları takım isimleriyle yarışıyor. ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, yapay zekâ teknolojilerini en ileri seviyede kullanan savunma şirketi olmak istediklerini söyledi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Roketsan yapay zekâ atağına kalktı
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