Roketsan yapay zekâ atağına kalktı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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ROKETSAN'IN düzenlediği Yapay Zekâ Hackathonu başladı. 2 bin 457 başvuru arasından eğitim, sınav ve mülakat süreçlerini geçen 72 genç yetenek, 48 saat boyunca gerçek problem senaryolarına yapay zekâ tabanlı çözümler geliştirecek. Finale kalanlar, ROKETSAN'ın ÇAKIR, MAM-L, ŞİMŞEK, AKYA, ATMACA, BORA, SUNGUR ve TAYFUN ürünlerinden ilham aldıkları takım isimleriyle yarışıyor. ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, yapay zekâ teknolojilerini en ileri seviyede kullanan savunma şirketi olmak istediklerini söyledi.