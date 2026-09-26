Roketsan yapay zekâ atağına kalktı

ROKETSAN'IN düzenlediği Yapay Zekâ Hackathonu başladı. 2 bin 457 başvuru arasından eğitim, sınav ve mülakat süreçlerini geçen 72 genç yetenek, 48 saat boyunca gerçek problem senaryolarına yapay zekâ tabanlı çözümler geliştirecek. Finale kalanlar, ROKETSAN'ın ÇAKIR, MAM-L, ŞİMŞEK, AKYA, ATMACA, BORA, SUNGUR ve TAYFUN ürünlerinden ilham aldıkları takım isimleriyle yarışıyor. ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, yapay zekâ teknolojilerini en ileri seviyede kullanan savunma şirketi olmak istediklerini söyledi.
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Mete Efendioğlu - Editör