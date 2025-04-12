ROKETSAN’dan Endonezya’ya fabrika

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Endonezya ile ortak üretim tesisi projesi için sözleşme imzaladıklarını söyledi. İkinci, "Türkiye'nin savunma sanayindeki işbirlikleri sadece bir ürün satmaktan ibaret değil. Türkiye aslında dost ve kardeş ülkelere, müttefik ülkelere, beraber savunma sanayi konusunda teknoloji geliştirmeyi de sunuyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2025'te konuşan İkinci, Endonezya merkezli savunma sanayi şirketi ile imzaladıkları anlaşmanın gemisavar füze, seyir füzeleri ve çeşitli akıllı mühimmat sistemlerinin üretimini kapsadığını ifade etti.