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Giriş Tarihi: 6.10.2026

ROKETSAN’dan uzayda bağımsızlık hamlesi

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ROKETSAN’dan uzayda bağımsızlık hamlesi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 77'inci Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) ROKETSAN uzaya bağımsız erişim hedefi doğrultusunda geliştirdiği sistemlerle yerini aldı. Kongrenin ana sponsorlarından ROKETSAN, ŞİMŞEK-1 ve ŞİMŞEK-2 platformlarıyla Türkiye'nin uzay yolculuğunda kritik rol üstlenmeye hazırlanıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uzay alanında küresel bir aktör haline geleceğini belirterek, "ŞİMŞEK-1 ve ŞİMŞEK-2 platformları Türkiye'nin uzaya erişim hedefinde kritik sistemler" dedi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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ROKETSAN’dan uzayda bağımsızlık hamlesi
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