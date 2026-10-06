ROKETSAN’dan uzayda bağımsızlık hamlesi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen 77'inci Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) ROKETSAN uzaya bağımsız erişim hedefi doğrultusunda geliştirdiği sistemlerle yerini aldı. Kongrenin ana sponsorlarından ROKETSAN, ŞİMŞEK-1 ve ŞİMŞEK-2 platformlarıyla Türkiye'nin uzay yolculuğunda kritik rol üstlenmeye hazırlanıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde uzay alanında küresel bir aktör haline geleceğini belirterek, "ŞİMŞEK-1 ve ŞİMŞEK-2 platformları Türkiye'nin uzaya erişim hedefinde kritik sistemler" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör