Rönesans Türkiye’nin pazar payını artırıyor

Avrupa'nın8.inci, dünyanın 24.üncü en büyük müteahhitlik şirketi Rönesans, yurtdışı gelirleri ile Türk inşaat sektörünün dünyadaki pazar payını arttırıyor. Uluslararası inşaat sektörünün saygın dergilerinden ENR'nin (Engineering News Record), müteahhitlik firmalarının yurt dışı gelirlerini esas alarak hazırladığı 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' 2022 yılı listesinde Rönesans Holding, dört basamak atlayarak 24'üncülüğe, Avrupa'da ise 8'inciliğe yükseldi.Bu yıl ENR listesinde 42 şirketle yer alan Türkiye, müteahhitlikte dünya ikinciliğine yerleşti. Rönesans listede yer alan 42 Türk şirketinin toplam yurtdışı gelirlerinin yaklaşık yüzde 18'ini gerçekleştirirken toplam yurt dışı yeni kontratların da yüzde 29'unu üstlendi.Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Rönesans'ın 30 yıllık tecrübesini özellikle son yıllarda iş ortakları ile geliştirdiği Mühendislik-Tedarik-İnşaat- Finansman modeli ile uçtan uca bir çözüme dönüştürdüğünü söyledi. Rönesans'ın stratejik olarak gelirlerinin 6 farklı iş koluna yayılmış durumda bulunduğunu ifade eden Ilıcak, "Rönesans, bu 6 farklı alanda devam eden 99 projeyle iş kolu çeşitliliğinde de önde bulunuyor. Son dönemde yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarımızı da arttırıyoruz" diye konuştu.ÖNÜMÜZDEKİ dönemde grubun rekabet avantajını artırmaya, teknik kapasitesini yükseltmeye ve yeni ülkelerde büyümeye yönelik şirket satın almalarına devam etmeyi planladıklarına değinen Ilıcak, "En önemlisi de doğru iş birlikleri kurmak. 30 ülkedeki şirketleri ile toplam cirosunun yüzde 78'ini yurtdışından elde eden Rönesans'ın cirosunda Avrupa'nın payı yüzde 30'dan fazla. Rönesans, 2015'ten beri yurtdışı gelirleriyle Avrupa'nın en büyük 10 şirketi arasında" dedi