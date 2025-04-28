Rota 11 ülke hedef 45 milyar dolar

Türk Hava Yolları (THY) 6 ayda 30 milyon ziyaretçinin beklendiği EXPO 2025 Osaka'yı tanıtım fırsatına çevirdi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, dünya genelinde turistlerin tatil planlarını beklemeye aldığı bir dönemde, yüksek harcama yapan nitelikli turistleri Türkiye'ye çekme hedeflerini Osaka'da açıkladı. Bolat, "2033'e giderken Asya ve Amerika kıtasından toplam 11 ülke hedefi koyduk. ABD, Kanada Meksika, Japonya, Singapur, Avustralya, Malezya, Tayvan, Çin, Endonezya ve Güney Kore'den Türkiye'ye geçen yıl 3.3 milyon turist geldi. Hedefimiz bu sayıyı 15 milyon turiste çıkarıp, 45 milyar dolar gelir elde etmek" dedi.Türkiye'ye kültür turizmi ve gastronomi için gelen turistlerin katma değeri yüksek olduğuna dikkat çeken Bolat, bu turistlerin ortalama 3 bin dolar harcadığının tahmin edildiğini aktardı. 2033 yılına kadar 45 milyar dolarlık nitelikli turist geliri hedefine ulaşmak için kültürel tanıtımları sürdüreceklerini anlatan Bolat, "Yabancılar Türkiye'ye neden gelmeli? Bunu anlatmaya çalışıyor ve tanıtım faaliyetlerimizi bu çerçevede yapıyoruz. Anadolu'nun insanlık tarihindeki köklü geçmişini gün yüzüne çıkarmaya gayret ediyoruz. İlk köy, ilk şehir, ilk devlet ve ilk imparatorluk kalıntılarını Anadolu'da görüyoruz. İnsanları, coğrafyaları ve medeniyetleri birbirine bağlıyoruz. Türkiye'de UNESCO'nun kalıcı miras listesinde şu anda 22 yapı var. Bu yerlerin sayısını artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.Japon turistlerin güvenliğe çok önem verdiğine dikkat çeken Bolat, terörsüz Türkiye sürecinin bu anlamda önemine işaret etti. Sürecin başarılı olması halinde Türkiye'ye daha fazla Japon turistin geleceğini belirten Bolat "Japonlar güvenliklerine çok dikkat eden kişiler. Terörsüz Türkiye adımları hedefine ulaştığında Japonya'dan, Çin'den ve Güney Kore'den daha fazla turist getireceğimize inanıyoruz" diye konuştu.Japonya'dan geçen yıl 400 bin yolcu taşıdıklarının bilgisini veren Bolat, "Tokyo ve Osaka'ya şu anda haftanın her günü İstanbul'dan seferimiz var. Japonya'dan bu yıl 550 bin turist taşıma hedefimiz var. Taşıyacağımız yolcuların 200 bini Japon turist olmasını bekliyoruz. 2025'e iyi başladık ve ilk üç ayda 130 bin yolcu taşıdık. İlk üç ay itibarıyla geçen yılkı rakamlarımızın yüzde 19 üzerindeyiz. 2033'e kadar bu rakamı 1 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.THY'nin nitelikli turist çekmeye çalıştığı ülkelerden 8'inin Uzak Doğu'da olması Japonya'da düzenlenen EXPO 2025 Osaka'nın önemini artırdı. THY tarafından düzenlenen 'Connect To Türkiye' gala gecesine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, milletvekilleri, Japon turizm ajansları, iş dünyasının temsilcileri katıldı. Gecede, Ertuğrul Fırkateyni ve 1985'te İran'da mahsur kalan Japonları kurtaran THY mürettebatını konu alan 'Kushimoto' belgeseli gösterildi.