Rota uzak ülkeler! İşte Türk halı ihracatı rakamları

2023 yılında 180 ülkeye gerçekleştirdikleri 2 milyar 752 milyon 497 bin dolarlık halı ihracatıyla dikkat çeken halı ihracatçıları GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan Başkanlığında İstanbul'da düzenlenen Halı Sektör Kurulu toplantısının ardından halı sektöründe yaşanan sorunların çözümü ve sektörün gelişmesi değerlendirildi.



TİM Halı Sektör Kurulu Başkan Vekili Zeynal Abidin Kaplan başkanlığında İstanbul'da toplanan Halı Sektör Kurulu, 2024 yılıyla ilgili yol haritasını ve gündemi değerlendirdi. Toplantıda 2023 yılı ihracat rakamlarıyla 2024 yılının ilk ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen ihracat rakamları ve sektörün sorunları masaya yatırıldı. Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan TİM Sektör Kurulu Başkan Vekili Zeynal Abidin Kaplan makine halısı üretiminin merkezi olan Gaziantep'in bu özelliğini sürdürebilmesi için yaşanan bazı sıkıntıların giderilmesi gerektiğini ifade ederek, "Elbette ülkemiz için büyük önem taşıyan halı sektörünün dünya liderliğini sürdürmesi bu sektörle sağlanan büyük istihdam için olduğu gibi ülke ekonomisi içinde büyük önem taşıyor. Çözüm için ortak hareket edeceğiz" dedi.



"2023'TE 180 ÜLKEYE HALI İHRAÇ EDEN TÜRK HALICILARI 2024'TE HEDEF BÜYÜTÜYOR"



2024 yılında yeni Pazar arayışlarının süreceğini de ifade eden TİM Başkan Vekili Zeynal Abidin Kaplan yaptığı değerlendirmede, "Sektörümüz toplam 180 ülkeye 2023 yılını 2 milyar 752 milyon 497 bin dolarlık ihracatla kapattı. Bu rakamın 1 milyar 865 milyon 287 bin dolarlık kısmı Gaziantepli halı ihracatçıları tarafından elde edildi. 2024 yılının ilk ayında ise Türkiye genelinden 239 milyon 190 bin dolarlık halı ihracatına imza atılırken bölgemizden bu süreçte 166 milyon 261 bin dolarlık halı ihracatı gerçekleştirilmiştir. Sektörümüz 2024 yılında yoğun bir şekilde belirlenen hedef ülkelere yönelik tanıtım çalışmalarını sürdürecektir. Hedef ülke olarak belirlediğimiz ülkelere yönelik ticaret heyetlerimiz sürekli tanıtım ve yeni pazar arayışları için gerçekleştirilecek projelerle adeta dünyayı dolaşacaktır. Hedefimiz yeni pazarlarda ürünlerimizi hak ettiği fiyatlarla satarak ülkemize yüksek katma değer sağlarken üretim ve ihracattaki liderliğimizi korumaktır" ifadelerini kullandı.



"HALI İHRACATÇILARININ GÖZÜ UZAK ÜLKELERDE"



Makine halısında dünya halı üretiminin merkezi konumundaki Türkiye'de üretilen makine halıları 2023 yılında 180 ülkeye pazarlanırken halı ihracatçıları uzak ülke hedefleri kapsamında çalışmalar yürüterek bu ülkelerdeki pazar paylarını arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda bir değerlendirme yapan Başkan Zeynal Abidin Kaplan, "GAİB olarak 2024 yılının ilk ticaret heyetini 25 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Hindistan'a yönelik olarak gerçekleştireceğiz. Ardından Moritanya ve Senagal'e yönelik yine büyük bir ticaret heyeti düzenleyerek Batı Afrika'daki halı ihracatımızı arttırmayı planlıyoruz. Uzak ülkeler kapsamında Japonya'ya yönelik bir ticaret heyeti organizasyonumuz da bulunmaktadır. Bu ülkeler gerek nüfusları gerekse halı kullanım kapasiteleriyle sektörümüz için gelecekte en büyük pazarlar arasında yerini alacaktır" diye konuştu.