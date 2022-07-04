Rus bankadan cazip teklif

Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Batılı perakende devlerinin birer birer terk ettiği Rusya pazarı tek çıkış yolu olarak Türkleri görüyor. Batılı markaların çekilmesinden sonra büyük bir çöküntüye uğrayan pazarın önde gelen oyuncuları Türk markalarına ardı ardına yaptıkları yatırım davetlerini sürdürüyor. AVM yönetimleri ve perakende derneklerinin yaptıkları davete son olarak ülkenin ikinci büyük bankası konumundaki VTB de eklendi. Birleşmiş Markalar Derneği'ne (BMD) başvuruda bulunan ve çoğunluk hissesi Rus hükümetine ait olan VTB, Rusya'da yatırım yapacak dernek üyelerine kredi kolaylığı sağlayacağı önerisinde bulundu. Söz konusu talebi hemen üyeleriyle paylaştıklarını söyleyen BMD Başkanı Sinan Öncel, "Banka özetle 'gel ülkemde mağaza aç sana kredi kolaylığı sağlayacağım' diyor. Bu daveti mevcut resmi göstermesi bakımından önemli buluyoruz. Bankanın bu çalışmayı yürütecek biriminin kontak bilgilerini üyelerimizle paylaştık" dedi.VTB'nin bu davetinin Türk perakende sektörünün Rusya için önemini net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Öncel, "Şüphesiz bu daveti dikkate değer buluyoruz. Çünkü ülkenin ikinci büyük bankasından söz ediyoruz. Rusya perakende sektörü ciddi bir kan kaybıyla karşı karşıya. Daha önce Türklerin giremediği birçok AVM'den teklifler aldık" dedi. Üyelerin gelen talepleri değerlendirmeye aldıkları bilgisini paylaşan Öncel, özellikle bayiler kanalıyla ülkede mağaza açmanın sektör oyuncularına daha cazip geldiği görüşünü paylaştı.Ülkenin önde gelen AVM'lerinin Türkiye'ye davetlerini kesintisiz sürdürdüklerini söyleyen Öncel, son olarak Moskova şehir merkezinde bulunan ülkedeki en büyük Zara mağazasının bulunduğu Neglinnaya 10 adresindeki binayı kiralamak için de BMD ile temasa geçildiği bilgisini verdi.