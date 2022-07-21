Rus e-ticaret devi Türk markalarının peşinde

Ukrayna ile yaşanan savaşın ardında rotasını Türk şirketlere çeviren Rusya'nın devleri bir bir Türkiye'nin yolunu tutuyor. Rusya'nın en büyük e-ticaret şirketlerinden biri olan ve geçen yıl 6 milyar dolarlık ciroya ulaşan Ozon, batılı şirketlerin yerini Türk firmalarla doldurmak için İstanbul'a geliyor.Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF desteğiyle 11 Ağustos'ta Türk perakende markalarıyla İstanbul'da bir araya gelecek olan Ozon, Rusya'da kendi sistemleri üzerinden online satış yapmaları firmaları davet edecek. Türk firmalara depolama, lojistik, Türkçe müşteri hizmetleri gibi konularda destek sağlayacak olan şirket, bu sayede Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat hacmini artırmayı hedefliyor.SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Ozon Global Direktörü Stepan Gusamov, 2020'den beri uluslararası markaları platformlarında satışa sunduklarını söyledi. Gusamov, "Ozon'un bir parçası olan Ozon Global, uluslararası satıcıların Rusya pazarına girmesini sağlıyor ve yurtdışından gelen ürünleri Rusya'nın tüm bölgelerindeki alıcılara ulaştırıyor. Yabancı satıcıları Rusya pazarına dahil etme konusunda iyi bir deneyime sahibiz. Bu deneyimimizi Türk satıcılarla paylaşmaktan ve onlara dünyanın en büyük e-ticaret pazarlarından birine erişim sağlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.Rusya'da Türk markalarına büyük bir ilginin olduğunu aktaran Gusamov, "Rusya'daki müşterilerimiz benzersiz Türk ürünlerine büyük ilgi duyuyor. Biz de Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat ve ticaret hacmini artırmak istiyoruz" diye konuştu.Geniş bir lojistik altyapısına sahip olduklarını anlatan Gusamov, "Ülke genelinde 19 binden fazla teslim alma noktamız ve paket dolabımız var. Altyapımızı, Rusya'daki her ikinci müşterinin 10 dakikalık bir yürüyüşle teslim alma noktasına ulaşmasını sağlayacak şekilde kurduk. Toplam 1 milyon metrekareden fazla alana sahip olan lojistik merkezlerimiz Rusya'nın tüm büyük bölgelerinde bulunuyor. Bu altyapımızı Türk satıcılara da sunacağız" ifadelerini kullandı.Ödeme sistemleriyle ilgili de bilgi veren Gusamov, "Uluslararası satıcılarla yerleşik bir çalışma sistemimiz var. Türk satıcılar dolar cinsinden ödeme alacaklar" şeklinde konuştu. Türk satıcıların rahatlığı için Türkçe müşteri hizmeti de vereceklerini anlatan Gusamov, yeni satıcıları platforma ücretsiz kaydedeceklerini ifade etti.Ozon'un Rusya'nın önde gelen e-ticaret platformlarından biri olduğunu anlatan Gusamov, "Her ay 48.6 milyondan fazla kullanıcı Ozon web sitesini ziyaret ediyor. Bu toplam Rus internet izleyicisinin neredeyse yarısına denk geliyor" dedi. Rusya'da 70 milyondan fazla online alışveriş yapıldığına dikkat çeken Gusamov, "Geçen yıl Rus müşteriler 2.6 milyardan fazla online sipariş verdi. Pazarın önde gelen e-ticaret şirketlerinden biri olarak, Rus pazarının geniş kaynaklarına erişimimiz var. Pozisyonumuzu daha da güçlendirmeyi planlıyoruz. Şu anda 120 binden fazla aktif satıcı, mağaza vitrinimizde 100 milyondan fazla ürün üretiyor" şeklinde konuştu.Ozon'un Rus e-ticaret pazarından daha hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Gusamov, "Geçen yıl 6 milyar dolarlık ciro elde ettik. 2022'nin ilk çeyreğinin sonunda ciromuz bir önceki yıla göre yüzde 139 artarak 2.5 milyar dolara ulaştı. Ve 2022 yılın sonuna kadar ciromuzu yüzde 80 oranında artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.