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Giriş Tarihi: 8.10.2023

Rusların yılbaşı tatili için tercihi Türkiye oldu

Rusların yılbaşı tatili için tercihi Türkiye oldu
Rusya'da yılbaşı için paket tur rezervasyonu yaptıran turistlerin ilk tercihi yine Türkiye oldu. Türkiye'yi Birleşik Arap Emirlikleri, Tayland, Mısır, Sri Lanka ve Maldivler takip etti.
RBC gazetesi, seçeneklerin çok geniş olmadığı kış sezonunda bireysel Rus turistlerin Belarus ve Tayland'ın yanı sıra Moskova ve Petersburg gibi ülke içi destinasyonlarda tatil yapacağını yazdı.

5 DESTİNASYON ARASINDA
Ostrovok, Yandex ve MTS Travel gibi rezervasyon servislerinden edinilen verilere dayandırılan habere göre, Rusların yurtdışında en çok ilgi gösterdiği 5 destinasyon Belarus, Tayland, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve İtalya şeklinde sıralanıyor.
TürkRus'ta yer alan habere göre de İtalya, Rusya vatandaşlarının Avrupa'da nispeten daha kolay vize aldığı ülkelerden. Ostrovok.ru temsilcileri gecelik otel fiyatlarının Belarus'ta 7 bin 700, Tayland'da 8 bin 400, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 31 bin 300, İtalya'da ise 11 bin 100 ruble civarında seyrettiğini belirtiyor.
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Rusların yılbaşı tatili için tercihi Türkiye oldu
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