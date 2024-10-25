Rusya enflasyonda yavaşlama belirtisi görmüyor

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkarma kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Politika faiz oranının, enflasyonla mücadeleye yönelik bir araç olduğunu anlatan Nabiullina, "Enflasyonun istikrarlı bir şekilde düşmeye başlaması ve tahminlerimiz doğrultusunda hareket etmesi, faiz indirimine başlangıç için sinyal olabilir." ifadesini kullandı.

Söz konusu sinyalin ne zaman gelebileceğine dair öngörüde bulunmayacağını kaydeden Nabiullina, "Gelecek yıla ilişkin ortalama faiz oranı tahminimize bakabilirsiniz. Bu tahmin, enflasyonda böyle bir düşüşün yaşanabileceği ve gelecek yıl faiz oranında indirim yapılabileceği anlamına geliyor." dedi.

Nabiullina, eylülde fiyat artış oranının tekrar hızlandığını vurgulayarak, "Genel olarak, enflasyonda herhangi bir yavaşlama belirtisi görmüyoruz. Nüfusun enflasyon beklentileri yılın en yüksek değerlerine ulaştı. İşletmelerin fiyat beklentileri de özellikle perakende işletmeler arasında arttı." diye konuştu.

Küresel ekonomideki büyümenin de yavaşladığını belirten Nabiullina, bu durumun da Rusya'nın ihracat ürünlerine talebin düşmesi anlamına geldiğini söyledi.

Petrol piyasasında birbirine zıt iki unsurun bulunduğuna işaret eden Nabiullina, "Bir yandan Orta Doğu'da artan gerginlikler fiyatların yükselmesine yol açarken, diğer yandan küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama ham madde talebini aşağı çekiyor." dedi.

Nabiullina, Rus ekonomisinde bir resesyon tehlikesinin ise bulunmadığını kaydetti.