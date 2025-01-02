Rusya gazı kesti Avrupa panikte

2022 yılında başlayan Ukrayna savaşı, Avrupa kıtasını bir anda tarihinin en büyük enerji krizlerinden birini ortasına attı. Gazprom'dan yapılan açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin anlaşmanın dün itibarıyla sona erdiği belirtildi. Ukrayna Enerji Bakanı German Galushchenko yaptığı açıklamada, "Rus gazının akışını durdurduk. Bu tarihi bir olay. Rusya pazarlarını kaybediyor, mali kayıplar yaşayacak. Avrupa, Rus gazını bırakma kararını çoktan vermişti" dedi.Ukrayna'nın söz konusu sözleşme sayesinde yılda yaklaşık 1 milyar dolar, Gazprom'un ise yılda 3 milyar dolardan fazla gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Rus gazını Avrupa'ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1, Kuzey Akım 2 ve Yamal-Avrupa da atıl duruma düşerken Ukrayna'dan sevkiyatın durması halinde tek güzergah olarak Türkiye ön plana çıkıyor. Her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşan TürkAkım, bugüne kadar Türkiye'ye 40, Avrupa'ya ise 53 milyar metreküpten fazla doğalgaz arzı sağladı.Avrupa, Ukrayna savaşı sonrası Rus gazı tüketimini keskin bir şekilde azaltsa da, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve bazı Balkan ülkeleri hâlâ Ukrayna üzerinden gelen Rus gazına bağımlı halde. 60 yıldır devam eden gaz akışının durdurulması, bu ülkeler için ciddi sıkıntı anlamına geliyor. Avrupa Birliği, 2022'de Ukrayna'da savaşın başlamasının ardından Rus enerjisine olan bağımlılığını azaltmak için harekete geçmiş, alternatif kaynaklar aramaya başlamıştı. Slovakya ve Avusturya gibi ülkeler alternatif güzergâhlar bulurken, Moldova anlaşmanın sona ermesinden en çok etkilenen ülkelerden biri oldu. Moldova, akışın kesilmesi nedeniyle gaz kullanımını üçte bir oranında azaltmak için önlemler almak zorunda kalacak. Ukrayna'ya komşu ülkelerden Macaristan ise Karadeniz'den geçen TürkAkım üzerinden güneyden Rus gazı alımına devam edebilecek.