TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile iki ülkenin devlet başkanlarınca belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine dengeli bir şekilde ulaşmak için atılacak adımlar ve yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi. Türk- Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyon'un 20. Dönem Toplantısı'nda konuşan Bolat, "Ticaret, ulaştırma, enerji ve turizm gibi birçok konuyu kapsayan kapsamlı görüşmelerimizi gerçekleştirdik" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör