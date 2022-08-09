Rusya vanayı kapattı petrol zıpladı

Bir süredir gerileyen petrol fiyatları Rusya'nın devlet boru hattı operatörü Transneft'in Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurduğunu açıklamasıyla tekrar hızla tırmanışa geçti. Interfax haber ajansına göre Transneft, Ukrayna'dan geçerek Macaristan, Çekya ve Slovakya'yı besleyen Druzhba boru hattının güney kolu üzerinden yapılan sevkiyatları 4 Ağustos itibarıyla durdurduğunu açıkladı. Şirket, Ukraynalı muadili Ukrtransnafta'ya gönderdiği ödemenin AB yaptırımlarıyla ilgili sorunlar nedeniyle reddedildiğini ve Ukrtransnafta'nın ödeme yapılmaması nedeniyle sevkiyatı durdurduğunu bildirdi.Brent ham petrol bu haberin ardından yaklaşık yüzde 2'lik artışla 98 dolar seviyelerine yükseldi. Son iki haftanın en yüksek seviyesi olan bu rakam, düşüş trendini de kesmiş oldu. AB, yılsonuna kadar Rus petrolü ve rafine yakıt ithalatını aşamalı olarak durdurmayı planlarken, denize kıyısı olmamaları nedeniyle Rusya'nın arzına özellikle bağımlı olan bazı Orta Avrupa ülkeleri için istisnalar belirlemişti. Konu ile ilgili olarak Transneft'ten yapılan açıklamada ise "Avrupalı düzenleyicilerin çeşitli yetki alanlarındaki bankalar için eylem algoritması konusunda henüz ortak bir tutum benimsememiş olmaları ve gerekli izinlerin verilmesi için bir prosedür oluşturmamış olmaları durumu daha da karmaşık hale getiriyor" denildi. Açıklamada, önceki aylarda ödemelerin neden sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Druzhba'nın Belarus üzerinden Polonya ve Almanya'ya giden kuzey kolu üzerinden yapılan sevkiyatlar ise etkilenmedi.RUSYA Druzhba boru hattının güney ayağı üzerinden günde yaklaşık 250 bin varil gönderim yapıyordu. Dünyanın en büyük ikinci petrol ihracatçısı ve önde gelen doğalgaz ihracatçısı Rusya, Kuzey Akım 1 boru hattındaki türbin bakımıyla ilgili sorunların yanı sıra Moskova'nın düşmanca olarak nitelendirdiği bazı alıcılara yönelik yaptırımları gerekçe göstererek birçok AB üyesine gaz akışını da azalttı.