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Giriş Tarihi: 21.9.2023 10:05

Rusya'da bir ilk! İslami bankacılık denemesi yapılıyor

Rusya’da başlayan İslami bankacılığın deneme amaçlı sürecine ilk bankanın katıldığı bildirildi.

AA
Rusya’da bir ilk! İslami bankacılık denemesi yapılıyor

Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, AK BARS bankasının İslami bankacılığın, diğer adıyla katılım bankacılığının, deneme amaçlı sürecine katılan ilk banka olarak resmen katıldığı belirtildi.

Ülkenin 4 bölgesinde İslami bankacılığın deneme amaçlı kullanılmasına olanak sağlayan yasa 1 Eylül tarihinde yürürlüğe girmişti.

İslami bankacılığa yönelik yasayla, Rusya'nın Tataristan, Dağıstan, Çeçenistan ve Başkurdistan bölgelerinde İslami bankacılığın "yasal deneme süreci" başladı.

Yasaya göre, deneme süreci 1 Eylül 2025'e kadar sürecek ve Rusya Merkez Bankası, sürecin uygulandığı bölgelerin listesini genişletme yetkisine sahip olacak.

Deneme sürecine katılacak kurumlar, katılım bankacılığına yönelik işlem yaparken, faiz ücreti belirleme, tütün ve alkol ürünleri üretimi, silah, mühimmat gibi ürünlerin ticareti ve kumar ile ilgili faaliyetleri finanse etme hakkına sahip olmayacak.

Rusya'da Müslümanların toplam nüfusa oranının 10 yıl içerisinde yüzde 30'a yükselmesi beklenirken, İslami bankacılık da popülerlik kazanıyor.

Sberbank'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Oleg Ganeev, İslami ekosistem pazarının küresel ölçekte 7,7 trilyon dolar değerine ulaşmasını beklediklerini söylemişti.

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Rusya'da bir ilk! İslami bankacılık denemesi yapılıyor
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