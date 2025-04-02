Rusya’da hamile öğrencilere teşvik

Rusya'nın Bryansk bölgesi, hamile öğrencilere maddi destek sağlayan ikinci bölge oldu. Bölge hükümetinin aldığı kararla, hamileliklerinin 12. haftasına ulaşan ve kadın doğum kliniğinde kayıt yaptıran lise öğrencilerine 150 bin ruble ödeme yapılacak. Yardımdan yalnızca Rusya vatandaşı olan ve Bryansk bölgesinde ikamet eden kız öğrenciler faydalanabilecek. Söz konusu uygulama, yılbaşında sadece üniversite öğrencilerini kapsayan bir kararnamenin genişletilmesiyle hayata geçirildi. Programın amacı, doğurganlığı teşvik etmek ve genç annelere destek sağlamak. Bu yöndeki ilk adımı atan Orlov bölgesi, geçen yıl hamile öğrencilere 100 bin ruble ödeme kararı almıştı. Bryansk ise bu miktarı artırarak uygulamaya geçti.