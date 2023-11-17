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Giriş Tarihi: 17.11.2023 20:07

Rusya'dan benzin ihracat yasağı ile ilgili yeni karar

Rus hükümetinin benzin ihracatına yönelik yasağı kaldırdığı bildirildi.

AA
Rusya’dan benzin ihracat yasağı ile ilgili yeni karar

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç piyasada artan fiyatlar nedeniyle 21 Eylül'de benzin ihracatına yönelik yasaklar getirildiği anımsatıldı.

Uygulanan yasaklar sayesinde iç piyasada arz fazlası yaratıldığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle bugünden itibaren benzin ihracatına yönelik yasakların kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, iç piyasadaki benzin üretim ve fiyat göstergelerinin yakından takip edileceğine ve gerekmesi halinde benzin ihracatı yasağının tekrar yürürlüğe koyulabileceğine işaret edildi.

Rus hükümeti, ülkede benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle 21 Eylül'de akaryakıt ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

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Rusya'dan benzin ihracat yasağı ile ilgili yeni karar
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