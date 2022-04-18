Rusya’dan teklif var: Yarı fiyatına mağazaları alın

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Batı'nın yaptırımları nedeniyle Rus perakendeciler yüzünü Türkiye'ye döndü. Ruslar hem hazır giyimde hem de gıdada Batılı şirketlerin boşluğunu Türkiye'yle kapatmak istiyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Ruslar, Türk firmalarına teklifler götürmeye başladı. Özellikle mağazaları yarı fiyatına Türk firmalarına vermek istiyorlar. İpekyol, Damat, LC Waikiki gibi önemli markalarımıza teklifler yapıldı. Ayrıca büyük marketler raflarında Türk ürünlerinin olması için şirketlerimizle görüşüyorlar" şeklinde konuştu. Savaş nedeniyle Ukrayna'ya yapılan ticaretin tıkandığını kaydeden Gülle, bazı ülkelerin Türkiye üzerinden bu ülkeye satış yapmak istediğini kaydetti. Gülle, "Şu anda Ukrayna'ya satılacak ürünler altın değerinde. Türk firmalarına 'bu ürünleri siz alın Ukrayna'ya satın' diyorlar. Ancak gemiler gidemiyor. Karadeniz'de ortaya çıkan 3 tane mayın ticareti tamamen durdurdu" ifadelerini kullandı. İftar yemeğinde gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Gülle, yeni yatırım iştahı olduğunu belirtirken, "Özellikle tekstil sektöründe yatırım iştahı çok yüksek. Yatırım yapmak istiyoruz, ancak makine bulamıyoruz. Makine için 1-2 yıl sonraya gün veriyorlar" diye konuştu. TİM Başkanı Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ihracatçı firmalar verileceğini açıkladığı yüzde 9 faizli 100 milyar liralık destekle ilgili de, "Bu kaynak bizi yatırımcı yapacak" dedi.İHRACATI Geliştirme Anonim Şirketi'nin (İGE A.Ş.), Başkan Yardımcılığı'nı yürüten Gülle, İGE A.Ş.'ye bugüne kadar 4 bine yakın firmanın başvurduğunu, 300 firmanın müracaatının kabul edildiğini, 1 hafta içinde 600 firmanın daha destekten yararlanacağını, bin firmaya 1 milyar liralık kaynak sağlanacağını söyledi.TİM Başkanı İsmail Gülle, Suriyeli göçmenler konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Gülle, "Firma eleman ihtiyacı için İŞKUR'a müracaat ediyor. Birçok firmaya 'istediğiniz eleman yok' yazısı gönderiliyor. Bu olmayınca fabrikalar mecburen Suriyeli göçmek çalıştırmak zorunda kalıyor. Göçmenler olmasa eleman sıkıntısı yaşanır" dedi.