Rüzgar ve güneşin payı yüzde 30’a yükseldi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre güneş enerjisi kurulu gücü mart sonunda 21 bin 620 megavat, rüzgar enerjisi gücü ise 13 bin 98 megavat oldu.

RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ YATIRIMLARINA HIZ VERİLDİ

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü mart sonunda 117 bin 876 megavat oldu. Türkiye'nin artan nüfusu, yükselen enerji ihtiyacının karşılanması, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt ithalatından kaynaklı cari açığın azaltılması politikaları ve sanayisini büyütme çabaları kapsamında özellikle rüzgar ve güneş enerjisi gibi yatırımlara hız verildi.

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü geçen yıl mart sonunda 16 bin 700 seviyesindeyken bu mart sonunda yüzde 129'luk artışla 21 bin 620 megavata ulaştı. Rüzgar enerjisi kurulu gücü ise geçen yıl mart sonunda 12 bin 82 iken bu yıl mart sonunda yüzde 108 artışla 13 bin 98 megavat seviyesinde gerçekleşti.

Böylelikle, geçen yıl mart sonunda rüzgar ve güneş enerjisinin kurulu güç içindeki toplam payı yüzde 25,7 iken, bu mart sonunda yüzde 30'a ulaştı.

TRAFO KAPASİTESİNİ AŞAN BİR YATIRIM TALEBİ VAR

Türkiye'nin güneş enerjisi sektörüne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Türkiye'de güneş enerjisi kurulumlarının çoğunlukla lisanssız projeler üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

Trafo kapasitelerinin lisanslı depolamalı santrallere verildiğine işaret eden Erkan, "Lisanslı depolamalı güneş santrallerine verilen kapasite 15 bin megavat, lisanssız verilen kapasitelerin toplamı 22 bin megavat. Güneş enerjisi bu iki koldan büyümeye yüksek kapasiteli projelerle devam ederken Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) güneş projeleri de büyümeye önemli destek olacak."

Erkan, söz konusu verilmiş büyük kapasitelerin haricinde de kurulum yapılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bahsettiğimiz büyük kapasitelerin yanında 1-5 megavat arası öz tüketim amaçlı yatırım yapmak isteyen orta ve küçük ölçekli yatırımcı gruplar mevcut ve bu gruplar trafo kapasite kısıtlarından olumsuz etkilenmekte. Güneş enerjisi sektöründe yatırımcıların trafo kapasite kısıtlarından etkilenmeyen öz tüketim amaçlı projeler için geliştirilen yeni bağlantı modelini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına sunduk ve bakanlığımızın 2035 Yenilenebilir Enerji Yol Haritasında yer aldı. Öz tüketim amaçlı projelere özel kapasite tahsisi sağlayan yeni bağlantı modelinin hayata geçmesi sektörü canlandıracak ve ihracatçı firmaların rekabet gücünü artıracaktır."