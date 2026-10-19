Rüzgar ve güneşte büyük yatırım! YEKA yarışmaları için tarih belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ile bağlantı kapasitelerinin tahsisi için yarışma düzenleyecek. Toplam 2 bin 285 megavatlık kapasiteyi kapsayan yarışmalar, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde Bakanlığın toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
RÜZGAR ENERJİSİNDE 7 SAHA İÇİN 1.500 MEGAVAT
Rüzgar enerjisine dayalı projeler kapsamında 7 saha için toplam 1.500 megavatlık kapasite tahsis edilecek. Yarışmalar, 2 Kasım'da saat 10.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının toplantı salonunda başlayacak.
Yarışmaya konu sahalar şöyle sıralanıyor:
R26-Sivas RES
R26-Balıkesir-1 RES
R26-Balıkesir-2 RES
R26-Balıkesir-3 RES
R26-Balıkesir-4 RES
R26-Manisa RES
R26-Kütahya RES
GÜNEŞ ENERJİSİNDE 11 SAHA İÇİN 785 MEGAVAT
Güneş enerjisine dayalı projelerde ise 11 saha için toplam 785 megavatlık kapasite tahsis edilecek. Yarışmalar, 3 Kasım'da saat 10.00'dan itibaren Bakanlığın aynı salonunda yapılacak.
Güneş enerjisi yarışmalarının düzenleneceği sahalar şöyle:
G26-Denizli GES
G26-Ankara-1 GES
G26-Ankara-2 GES
G26-Konya GES
G26-Kahramanmaraş-2 GES
G26-Kahramanmaraş-3 GES
G26-Malatya-1 GES
G26-Diyarbakır GES
G26-Mardin-2 GES
G26-Batman GES
G26-Elazığ GES
Yarışmalarla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projeler için toplam 2 bin 285 megavatlık kapasite tahsisi gerçekleştirilecek.