Rüzgar ve güneşte büyük yatırım! YEKA yarışmaları için tarih belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ile bağlantı kapasitelerinin tahsisi için yarışma düzenleyecek. Toplam 2 bin 285 megavatlık kapasiteyi kapsayan yarışmalar, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde Bakanlığın toplantı salonunda gerçekleştirilecek.