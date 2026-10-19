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Giriş Tarihi: 19.10.2026 15:49 Son Güncelleme: 19.10.2026 15:51

Rüzgar ve güneşte büyük yatırım! YEKA yarışmaları için tarih belli oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yenilenebilir enerji yatırımları için 2-3 Kasım tarihlerinde yarışma düzenleyecek. Yarışmalarda rüzgarda 7 saha için 1.500 megavat, güneşte ise 11 saha için 785 megavat kapasite tahsisi yapılacak.

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AA Ekonomi
Rüzgar ve güneşte büyük yatırım! YEKA yarışmaları için tarih belli oldu
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ile bağlantı kapasitelerinin tahsisi için yarışma düzenleyecek. Toplam 2 bin 285 megavatlık kapasiteyi kapsayan yarışmalar, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde Bakanlığın toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

RÜZGAR ENERJİSİNDE 7 SAHA İÇİN 1.500 MEGAVAT

Rüzgar enerjisine dayalı projeler kapsamında 7 saha için toplam 1.500 megavatlık kapasite tahsis edilecek. Yarışmalar, 2 Kasım'da saat 10.00'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının toplantı salonunda başlayacak.

Yarışmaya konu sahalar şöyle sıralanıyor:

  • R26-Sivas RES

  • R26-Balıkesir-1 RES

  • R26-Balıkesir-2 RES

  • R26-Balıkesir-3 RES

  • R26-Balıkesir-4 RES

  • R26-Manisa RES

  • R26-Kütahya RES

GÜNEŞ ENERJİSİNDE 11 SAHA İÇİN 785 MEGAVAT

Güneş enerjisine dayalı projelerde ise 11 saha için toplam 785 megavatlık kapasite tahsis edilecek. Yarışmalar, 3 Kasım'da saat 10.00'dan itibaren Bakanlığın aynı salonunda yapılacak.

Güneş enerjisi yarışmalarının düzenleneceği sahalar şöyle:

  • G26-Denizli GES

  • G26-Ankara-1 GES

  • G26-Ankara-2 GES

  • G26-Konya GES

  • G26-Kahramanmaraş-2 GES

  • G26-Kahramanmaraş-3 GES

  • G26-Malatya-1 GES

  • G26-Diyarbakır GES

  • G26-Mardin-2 GES

  • G26-Batman GES

  • G26-Elazığ GES

Yarışmalarla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projeler için toplam 2 bin 285 megavatlık kapasite tahsisi gerçekleştirilecek.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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Rüzgar ve güneşte büyük yatırım! YEKA yarışmaları için tarih belli oldu
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