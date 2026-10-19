Saatte 23, günde 550 konut: Deprem konutları Rus basınını hayran bıraktı

Türkiye'nin, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından başlattığı yeniden inşa seferberliği, Rusya'nın en büyük medya kuruluşlarından Komsomolskaya Pravda'nın dijital platformu KP.ru'da haber oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmaları konu alan haberde, "15'inci günde ilk kalıcı konutların temelleri atıldı" ifadesine yer verildi.
Haberde, yeniden inşa çalışmalarının yalnızca konutlarla sınırlı kalmadığı; altyapı, okullar, ticaret bölgeleri ve depremden etkilenen şehirlerin tarihi merkezlerini de kapsadığı vurgulandı.
İNŞA ÇALIŞMALARININ HIZINA DİKKAT ÇEKİLDİ
Komsomolskaya Pravda'nın haberinde, enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken yeniden inşa sürecinin de başlatıldığına dikkat çekildi. İlk kalıcı konutların temellerinin depremlerin 15'inci gününde atıldığı, kırsal bölgelerdeki ilk köy evlerinin ise 45'inci günde hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi.
Çalışmaların kapsamının genişlemesiyle 174 farklı bölgede toplam 3 bin 481 şantiyede inşaat faaliyetlerinin yürütüldüğü aktarıldı. Yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisinin görev aldığı çalışmalarda, en yoğun dönemde inşaat hızının saatte 23, günde 550 konuta ulaştığı ifade edildi.
11 İLDE ALTYAPI VE TARİHİ MERKEZLER YENİDEN İNŞA EDİLİYOR
Haberde, deprem bölgesindeki tarihi şehir merkezlerinin yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmalar da ele alındı. Özellikle Hatay'daki ihya çalışmalarına dikkat çekilerek Tarihi Uzun Çarşı'nın bulunduğu bölgenin, Kurtuluş Caddesi'nin, Tarihi Meclis Binası'nın ve Asi Nehri boyunca uzanan yapıların yeniden inşa edildiği belirtildi.
Benzer çalışmaların Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın merkez bölgelerinde de yürütüldüğü aktarıldı. Bu alanlarda konutlar, ticari alanlar, ofisler ve kamu binalarının eş zamanlı olarak yeniden inşa edildiği kaydedildi.
Haberde ayrıca, Bakanlığın 11 ilde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerini kapsayan 11 kilometreyi aşan altyapı çalışması yürüttüğüne dikkat çekildi.
DÖRT BÜYÜK ŞANTİYE UYDU ŞEHİRLERE DÖNÜŞTÜ
Rus medya kuruluşu, deprem bölgesindeki büyük inşaat alanlarını da haberine taşıdı. Malatya'daki İkizce, Adıyaman'daki İndere, Hatay'daki Dikmece ve Kahramanmaraş'taki Altınova'da kurulan büyük şantiyelerin uydu şehirlere dönüştüğü vurgulandı.
İskenderun sahilindeki yeniden düzenleme çalışmaları da haberde yer aldı. Deprem sırasında 80 santimetrelik çökme meydana gelen sahilde yürütülen proje kapsamında, 3,5 kilometrelik kıyı şeridi ve 303 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlendiği belirtildi.
ENKAZ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜMLE YENİDEN KULLANILIYOR
Haberde, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurulan enkaz dönüşüm tesislerine de yer verildi. Japonya Hükümeti tarafından sağlanan 4,83 milyon dolarlık finansmanla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde iki pilot tesis kurulduğu aktarıldı. Proje kapsamında üç mobil kırma ünitesinin de temin edildiği belirtildi.
Tesislerde tehlikeli malzemelerin geri dönüştürülebilir bileşenlerden ayrıştırıldığı, temizlenen beton atıklarının kırılarak yeniden kullanıma hazır hale getirildiği ifade edildi. İşlenen malzemelerin özellikle yol temel malzemesi ve kaldırım taşı gibi alanlarda değerlendirilebildiği kaydedildi.
UNDP verilerine dayandırılan haberde, Hatay'daki tesisin saatte yaklaşık 500 ton malzeme işleme kapasitesine sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.