Saatte 23, günde 550 konut: Deprem konutları Rus basınını hayran bıraktı

DÖRT BÜYÜK ŞANTİYE UYDU ŞEHİRLERE DÖNÜŞTÜ

Rus medya kuruluşu, deprem bölgesindeki büyük inşaat alanlarını da haberine taşıdı. Malatya'daki İkizce, Adıyaman'daki İndere, Hatay'daki Dikmece ve Kahramanmaraş'taki Altınova'da kurulan büyük şantiyelerin uydu şehirlere dönüştüğü vurgulandı.

İskenderun sahilindeki yeniden düzenleme çalışmaları da haberde yer aldı. Deprem sırasında 80 santimetrelik çökme meydana gelen sahilde yürütülen proje kapsamında, 3,5 kilometrelik kıyı şeridi ve 303 bin metrekarelik alanın yeniden düzenlendiği belirtildi.

ENKAZ ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜMLE YENİDEN KULLANILIYOR

Haberde, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kurulan enkaz dönüşüm tesislerine de yer verildi. Japonya Hükümeti tarafından sağlanan 4,83 milyon dolarlık finansmanla, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde iki pilot tesis kurulduğu aktarıldı. Proje kapsamında üç mobil kırma ünitesinin de temin edildiği belirtildi.

Tesislerde tehlikeli malzemelerin geri dönüştürülebilir bileşenlerden ayrıştırıldığı, temizlenen beton atıklarının kırılarak yeniden kullanıma hazır hale getirildiği ifade edildi. İşlenen malzemelerin özellikle yol temel malzemesi ve kaldırım taşı gibi alanlarda değerlendirilebildiği kaydedildi.

UNDP verilerine dayandırılan haberde, Hatay'daki tesisin saatte yaklaşık 500 ton malzeme işleme kapasitesine sahip olduğu bilgisi paylaşıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör