SABAH tesisleri 5’inci kez en iyi matbaalar listesinde

Baskı kalitesini 5'inci kez ödüllendiren SABAH, dünyada en iyi matbaalar listesine adını bir kez daha yazdırarak, Elite Star Kulübü Üyesi oldu. Dünya Haber Yayıncıları Birliği'nin (WAN-IFRA) düzenlediği renk ve baskı kalitesi yarışmasında Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş. Matbaası, kuşe kağıdın gazete makinesinde baskısında dünyanın en iyi gazete matbaaları arasına 5'inci kez girerek büyük bir başarıya imza attı. WAN-IFRA'nın, gazete baskısının tüm dünyada standart hale getirilmesi için düzenlediği bu yarışma, iki aşamalı ve bir ay süren zorlu elemelerden oluşuyor. Gazetelerin günlük baskılarından oluşan kopyalar, WANIFRA Ar-Ge merkezinde bağımsız olarak değerlendiriliyor.İlk aşamada kağıda basılan renk skalalarının değerlendirilmesi yapılıp, uluslararası standartlara uygunluğu kontrol ediliyor. İkinci aşamada genel baskı kalitesi dünyadan çeşitli uzmanların oluşturduğu jüri tarafından ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulan yarışmada jüri değerlendirmesini yaparken fotoğraf seçimi, baskı kalitesi dahil her bir gazetenin sayfasını ayrı ayrı dikkate alıyor. Bütün bu aşamaları başarıyla geçen gazeteler WAN-IFRA Uluslararası Renk Kalite Kulübü'ne (International Color Quality Club) girmeye hak kazanıyor. Reklamverenlerin taleplerini daha kolay karşılama imkânı sağlayan renk ve kalite yönetimi alanındaki başarısını 5'inci kez ispat eden SABAH, WAN-IFRA Renk Kalite Kulübü'nün Elite Star üyesi haline geldi. Turkuvaz Matbaacılık Genel Müdürü Mehmet Kamiloğlu liderliğinde, İş Geliştirme, Kalite ve Baskı Hazırlık Müdürü M. Kemal Erginsoy, Matbaa Müdürü Hakan Demirci, Teknik Müdür Semih Sancar, İşletme Şefi Gökhan Kadıoğlu, Baskı Şefi Murat Çoban, Baskı Hazırlık Şefi Oktay Bayrak, Üretim Planlama Sorumlusu Abdi Özben, elde edilen bu başarıyı tüm ekiple paylaştı.