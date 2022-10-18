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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Sabah yazarları Ordu’da buluşuyor

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SABAH gazetesi yazarları binlerce yıllık tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, mimari harikaları, dereleri, yaylaları, göz alabildiğine yeşil ormanları ve kendine özgü lezzetleri ile ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Ordu ilini tanıtmak ve köşeşerine taşımak üzere 19-20 Ekim tarihlerinde Ordu'da olacaklar. Ordu'daki yazar buluşmasına Bülent Cankurt, Ekrem Kızıltaş, Ersin Ramoğlu, Gürcan Bilgiç, Hakan Turpçu, Hasan Basri Yalçın, İdil Çimrin, İsa Tatlıcan, Hülya Güler Akbaş, Kenan Kıran, Levent Tüzemen, Mahmut Övür, Metin Can, Mevlüt Tezel, Nihan Günay, Şaban Arslan, Yavuz Donat Katılıyor.
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Sabah yazarları Ordu’da buluşuyor
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