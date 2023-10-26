Sabancı, Cumhuriyet’i deprem bölgesinde ‘eğitimle’ kutluyor

SABANCI Holding, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını deprem bölgesindeki projeleriyle kutluyor. Hatay'da açılan Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi ile deprem felaketi nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan vatandaşların bölgeye geri dönmesi, gençlerin ve kadınların yeniden ekonomik ve sosyal hayata kazandırılması amaçlanıyor. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında iki yıl boyunca toplam 22 bin Sabancı Gönüllüsü 48 şehirde toplam 270 etkinlik düzenledi. Açılışta konuşan Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "6 Şubat depremlerinin acısını ve üzüntüsünü hala derinden yaşıyoruz. Bugün hâlâ, Hatay nüfusunun yaklaşık üçte biri şehirlerinden uzakta'" dedi. Açılışı gerçekleştirilen Sabancı Hatay Kuluçka Merkezi ile ilgili de konuşan Cenk Alper şunları söyledi: "Bu merkez; sürekli ilerlemenin, aklın, bilimin bir sembolü. Gençlerimize olan sonsuz inancımızın, kadınlarımıza ve girişimcilerimize verdiğimiz değerin net bir göstergesi. Dokuz ay boyunca tüm ekip sahadan hiç ayrılmadık. El uzatmaktan hiç geri durmadık."