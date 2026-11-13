Sabancı’nın elektrifikasyon yatırımları 6 milyar doları aştı

Sabancı Holding, 2022'den bu yana yatırımlarının yüzde 64'ünden fazlasını elektrifikasyon ekosistemine yönlendirdi. COP31 Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Temiz Enerji Dönüşümü ve Elektrifikasyon- 35by35: Geleceği Güçlendirmek" başlıklı etkinlikte konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, toplam yatırımın 6 milyar doları aştığını belirterek enerji dönüşümünün hızlanması için şebeke yatırımları, öngörülebilir elektrik fiyatları ve erişilebilir finansmanın önemine dikkat çekti.

3 KRİTİK ALAN

Elektrifikasyonun iklim eylemi, enerji güvenliği ve ekonomik büyüme açısından stratejik önem taşıdığını belirten Çulhacı, Sabancı Topluluğu'nun 2022'den bu yana yatırımlarının yüzde 64'ünden fazlasını bu alana yönlendirdiğini ve elektrifikasyon ekosistemine yapılan yatırımın 6 milyar doları aştığını açıkladı. Elektrifikasyonun yaygınlaşması için üç temel başlığın öne çıktığını ifade eden Çulhacı, ilk olarak doğru vergilendirme politikaları, verimli teknolojiler ve uzun vadede öngörülebilir elektrik fiyatlarıyla elektrifikasyonun maliyet açısından rekabetçi hale getirilmesi gerektiğini söyledi. İkinci önceliğin artan talebi karşılayabilecek, talebin önünde ilerleyen şebeke yatırımları olduğunu vurgulayan Çulhacı, üçüncü olarak ise öngörülebilir gelir modelleri ve net risk paylaşımı sayesinde sermayeye erişimin kolaylaştırılması gerektiğine işaret etti.

TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

35x35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdü'nün imzacıları arasında bulunan Sabancı Holding, COP31 Elektrifikasyon Partnerliği görevini de üstleniyor. Holding ayrıca TOBB liderliğinde oluşturulan COP31 İş Dünyası Forumu bünyesindeki Elektrifikasyon ve Enerji Dönüşümü Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını yürütüyor. Sabancı Holding, bu platform aracılığıyla kamu ve özel sektör arasındaki diyaloğu güçlendirmeyi, temiz enerji dönüşümünü hızlandıracak uygulanabilir ve ölçeklenebilir modelleri uluslararası paydaşlarla paylaşmayı hedefliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör