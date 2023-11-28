Sabiha Gökçen Havalimanı’na 7 ödül birden





"TÜRKİYE'Yİ E-PASAPORT İLE TANIŞTIRDIK"

İsmihan Anderson Baysal, Türkiye'nin İSG ile tanıştığı bir diğer yeniliğin de 18 yaşını geçmiş Türk vatandaşlarına, pasaport kontrolünde görevli memur olmaksızın kendi parmak izlerini okutarak ve yüz tanıma teknolojisi ile çipli pasaportunu kullanarak otomatik geçiş imkânı sağlayan e-pasaport uygulaması olduğunun altını çizdi.

Baysal, havalimanında kurulan yapay zeka destekli görüntü işleme sistemi ile giriş, güvenlik geçiş, pasaport kontrol süreçleri ve yolcuların bekleme süreleri ölçülerek yolcu hareketinin takip edildiğini, kullanılan dijital teknolojiler sayesinde kuyrukların uzaması durumunda operasyona gerçek zamanlı bildirimler gönderilerek problemlerin kısa sürede çözümlenmesinin sağlandığını söyledi.

Hayata geçirdikleri tüm dijitalleşme çalışmalarının iş süreçlerine verimlilik olarak yansıdığını vurgulayan Baysal, "Biyometrik sistem ile 18 saniyede pasaport kontrolünden otomatik geçiş sağlayan E-Pasaport uygulaması Türkiye'de ilk kez havalimanımızda uygulandı. Bugün 'E-translator' dil çeviri yazılımı ile farklı diller konuşan misafirlerimize danışma masalarından destek olabiliyoruz. Bulundum platformu ile de kayıp eşya sürecimizi dijitalleştirdik. Dileyen yolcularımızın biyometrik verilerini kullanarak tüm işlemlerini tamamlayabileceği bir deneyim üzerinde çalışıyoruz. Zamana karşı yarışıyoruz ve misafirlerimize zaman kazandırmak için uğraşıyoruz. Ayrıca havalimanımızda 5G teknolojisini kullanarak tüm işletmelerin kullanabileceği, tüm cihazların birbirine kablosuz bağlanabildiği özel bir network geliştiriyoruz" dedi.