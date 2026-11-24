İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin 9 günlük ara tatil döneminde de yoğun bir dönem geçirdi.

Söz konusu dönemde havalimanı toplam 1 milyon 368 bin 127 yolcuyu ağırlayan Sabiha Gökçen'de, gerçekleştirilen toplam uçuş sayısı ise 7 bin 361'e ulaştı. Bu kapsamda 2025 yılının 9 günlük ara tatil dönemiyle 2026'ın aynı dönemi kıyaslandığında Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yolcu trafiğinde yüzde 7,83, uçuş sayısında ise yüzde 5,73 oranında yükseliş kaydedildi.

İÇ VE DIŞ HATLARDA EŞ ZAMANLI YÜKSELİŞ

İstanbul'un dünyaya açılan kapısı konumundaki havalimanında, ara tatil hareketliliğiyle birlikte hem iç hem de dış hatlarda güçlü bir ivme yakalandı. 2026'nın 9 günlük ara tatilinde iç hatlarda 613 bin 551, dış hatlarda 754 bin 576 toplamda 1 milyon 368 bin 127 yolcu trafiği gerçekleşti. Yine iç hatlarda 3 bin 163, dış hatlarda 4 bin 198 olmak üzere toplamda ise 7 bin 361 uçuşa hizmet verildi.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör