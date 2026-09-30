Sabiha Gökçen ile Köln Bonn Havalimanı "Kardeş Havalimanları" oldu

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ile Köln Bonn Havalimanı arasında "Kardeş Havalimanları-Sister Airports" Mutabakat Zaptı imzalandı. Türkiye ile Almanya arasındaki havacılık iş birliğine yeni bir boyut kazandıran anlaşma; meydan ve terminal operasyonları, dijitalleşme, havacılık emniyeti, sürdürülebilirlik, ARFF hizmetleri ve yolcu deneyimi gibi alanlarda karşılıklı bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını kapsıyor.

Mutabakat Zaptı'nın Türkiye tarafında T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın Meydan Otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) ile terminal işletmecisi İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) yer alırken, Almanya tarafında Köln Bonn Havalimanı'nın işletmecisi Flughafen Köln/Bonn GmbH bulunuyor.

BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI GÜÇLENDİRİLECEK

Mutabakat kapsamında tarafların bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmesi, uluslararası uygulamaları karşılıklı olarak değerlendirmesi ve operasyonel verimliliği artırması hedefleniyor.

Personel değişimi ve işbaşı deneyim programlarıyla çalışanların farklı operasyonel süreçleri yerinde gözlemlemelerine imkan sağlanacak. İş birliği; yolcu deneyimi, terminal ve uçuş operasyonları, dijitalleşme, yeni teknolojiler, emniyet, sürdürülebilirlik, ticari faaliyetler, yeni uçuş bağlantıları ve altyapı başlıklarını kapsıyor.

Taraflar ayrıca somut projeler ve ortak faaliyetlerle sürdürülebilir bir kurumsal iş birliğinin temelini oluşturmayı amaçlıyor.

"İKİ HAVALİMANININ GÜÇLÜ YÖNLERİNİ ORTAK BİR GELECEKTE BULUŞTURUYORUZ"

HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Mutabakat Zaptı'nın Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın uluslararası iş birlikleri açısından önemine dikkat çekti.

Kacır, "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, bugün ulaştığı yolcu ve uçuş trafiğiyle yalnızca ülkemizin değil, Avrupa'nın da önde gelen havalimanları arasında yer alıyor. Meydan Otoritesi HEAŞ olarak, yüksek operasyonel kapasitemizi emniyet, etkinlik ve sürdürülebilirlik esasları doğrultusunda yönetirken edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi uluslararası iş birlikleriyle daha ileri bir seviyeye taşımayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kacır, Köln Bonn Havalimanı ile imzalanan anlaşmanın apron ve pist operasyonlarından ARFF hizmetlerine, meydan emniyetinden dijitalleşmeye ve sürdürülebilirliğe kadar geniş bir alanda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sağlayacağını belirtti.

Ayrıca iki havalimanının kurumsal ve operasyonel birikimini bir araya getirerek havacılığın geleceğine yönelik ortak çalışmalar geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kacır, anlaşmayı Türkiye ile Almanya arasındaki köklü ilişkilerin havacılık alanındaki bir yansıması olarak değerlendirdi.

"HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YENİ FIRSATLAR DÖNEMİ"

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Yönetici Direktörü Hanita Ahmad da anlaşmanın iki havalimanının güçlü olduğu alanları bir araya getireceğini belirtti.

Ahmad, Almanya'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'nın en büyük uluslararası yolcu pazarı olduğunu ifade ederek, 2026'nın ilk altı ayında Türk vatandaşları hariç tutulduğunda Almanların yabancı uyruklu yolcular arasında ilk sırada yer aldığını aktardı.

Köln'ün 90 binin üzerinde Türk kökenli topluluğa ev sahipliği yaptığını belirten Ahmad, bu nüfusun arkadaş ve akraba ziyareti turizmini destekleyerek Köln Bonn ile Sabiha Gökçen arasında yoğun ve istikrarlı bir yolcu trafiği oluşturduğunu söyledi.

Ahmad, iş birliğinin iki ülke arasındaki yolcu trafiğini ve bağlantı ağını genişletme, Almanya'nın bölgesel taşıyıcılarını Sabiha Gökçen Havalimanı'na çekme ve ticari ilişkileri artırma açısından fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

"ÜLKELER VE KÜLTÜRLER ARASINDA YENİ BİR KÖPRÜ KURUYORUZ"

Köln Bonn Havalimanı Genel Müdürü Cenk Özöztürk ise Mutabakat Zaptı'nın iki havalimanı arasındaki iş birliğinin ötesinde Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkileri havacılık alanında güçlendiren önemli bir adım olduğunu belirtti.

Özöztürk, "İş birliğinden ziyade bir dönüm noktasını temsil eden bu Mutabakat Zaptı, Almanya ile Türkiye, Köln ile kardeş şehri İstanbul arasında yeni bir köprü oluştururken, uluslararası ve kültürlerarası etkileşim için de önemli fırsatlar sunuyor." dedi.

Özöztürk, HEAŞ ve ISG'deki iş ortaklarıyla bilgi ve birikimlerini paylaşmak, farklı çalışma yöntemlerini yakından tanımak ve düzenli bilgi alışverişinin günlük operasyonlara somut katkılar sağlamasını hedeflediklerini söyledi.

İKİ HAVALİMANININ OPERASYONEL GÜÇLERİ BULUŞUYOR

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2025 yılında 48,4 milyon yolcuya ve 275 bini aşkın uçuşa hizmet verdi. Köln Bonn Havalimanı ise aynı dönemde 10 milyonun üzerinde yolcu, yaklaşık 840 bin ton hava kargosu ve 15 bin çalışanıyla faaliyet gösterdi.

Bu yapı, Sabiha Gökçen'in yüksek hacimli yolcu ve meydan operasyonlarındaki deneyimi ile Köln Bonn'un kargo, lojistik ve Avrupa havacılık ekosistemindeki tecrübesinin karşılıklı paylaşılması için zemin oluşturuyor.

İSTANBUL-KÖLN HAVA ULAŞIMI GÜÇLENİYOR

İstanbul ile Köln arasındaki bağ da anlaşmayla havacılık alanında yeni bir boyut kazanacak. 1997 yılından bu yana kardeş şehir olan İstanbul ve Köln arasındaki ilişkilerin kurumsal ve operasyonel düzeyde geliştirilmesi hedefleniyor.

Köln Bonn ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı arasında halihazırda günde yedi sefere varan, haftada yaklaşık 40 bağlantı gerçekleştiriliyor. Türkiye, Köln Bonn Havalimanı'nın önemli destinasyon pazarlarından biri olurken Almanya da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın önemli uluslararası pazarları arasında yer alıyor.

HEAŞ, ISG ve Köln Bonn Havalimanı arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile mevcut hava ulaşım bağının kurumsal, teknik ve operasyonel bir ortaklığa dönüştürülmesi ve iki havalimanı arasında sürdürülebilir bir iş birliği oluşturulması amaçlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör