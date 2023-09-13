Sabiha Gökçen’de ikinci pist tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımında sona gelinen Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ikinci pistini inceledi. İnceleme sonrasında konuşan Bakan Uraloğlu, pistin yakın bir tarihte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, "2021 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 181 bin uçuş trafiği ile yaklaşık 25 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen'de 2022 yılında bu sayı yaklaşık 31 milyon yolcuya yükseldi. 2023 yılının ilk 8 ayında da Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaklaşık 150 bin uçuş trafiği gerçekleşti. Bu sayı geçen yılın aynı döneminde 131 bin civarındaydı. Yine geçen yıl aynı dönemde yaklaşık 19 milyon 700 bin olan yolcu sayısı ise bu yıl 24 milyon 300 bine yükseldi" dedi.Bakan Uraloğlu, "3 bin 540 metre uzunluğundaki 2.pist ile en geniş gövdeli uçaklar da havalimanımıza inebilecektir. 2.Pist ve Hızlı Çıkış Taksi Yolları ile Pistten Orta Aprona ulaşımı sağlayan bağlantı taksi yollarına ait inşaat, elektrik ve elektronik imalatlarını da tamamladık" diye konuştu. Uraloğlu, 2003'te 34 milyon olan yolcu sayısının, bu yılın ilk 8 ayında 143.4 milyona ulaştığını ve Cumhuriyetin 100'üncü yılında hedefin 220 milyon olduğunu ifade etti.