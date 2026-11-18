İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (ISG), artan yolcu trafiğine paralel olarak hizmet standartlarını üst seviyeye taşıyan kapsamlı iyileştirme ve yatırım projelerini sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ISG, otopark kapasitesinin artırılmasından yapay zeka destekli dijital çözümlere, içme suyunda tavan fiyat uygulamasından şehirler arası ulaşım alanlarına kadar birçok noktada hayata geçirilen yeniliklerle yolculara daha hızlı, erişilebilir ve konforlu bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

OTOPARK KAPASİTESİ 5 BİN 836 ARACA ÇIKTI

Terminal 2-Terminal 1 Entegrasyon Projesi kapsamında hayata geçirilen "Bütüncül Otopark Düzenlemesi" ve Terminal 2'de kullanıma sunulan ilave açık otopark alanı sayesinde kapasite 5 bin 229 araca yükseltildi.

Terminal 1'in yeniden hizmete açılmasıyla sağlanan 607 araçlık ek kapasiteyle havalimanının toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca ulaştı. Ayrıca artan motosiklet kullanımına yanıt vermek amacıyla rampa alanları değerlendirilerek motosiklet sürücülerine özel güvenli park alanları oluşturuldu.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ ASİSTAN 8 DİLDE HİZMET VERİYOR

Kasım 2024'te hizmete alınan ve havalimanlarında kullanılan ilk üretken yapay zeka tabanlı dijital asistan SAVVy, uçuş, alan içi yönlendirme, ulaşım ve terminal hizmetlerine dair soruları WhatsApp entegrasyonu üzerinden anlık olarak yanıtlıyor.

Türkçe, İngilizce, Rusça, Fransızca, Çince, İspanyolca, İtalyanca ve Almanca olmak üzere 8 farklı dilde 7/24 kesintisiz destek sunan SAVVy, çağrı merkezine gelen soruların yaklaşık yüzde 40'ını tek başına karşılayarak operasyonel verimlilik sağlıyor.

ÜCRETSİZ SU SEBİLLERİ 8 NOKTAYA ÇIKARILDI

Yolcu konforunu ve temel ihtiyaç ürünlerine erişilebilirliği ön planda tutan Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, terminal genelindeki ücretsiz su sebillerinin sayısı 2 yeni noktayla 8'e çıkarıldı.

Giden yolcu check-in alanı, dış hatlar gelen yolcu bölümü ile iç ve dış hatlar arındırılmış salonlarında konumlandırılan ücretsiz su doldurma noktalarına ek olarak, terminal genelindeki su otomatlarında da ambalajlı içme suyu erişilebilir koşullarla sunuluyor.

Bununla birlikte, terminal genelindeki su satışlarında 5 Ekim'den itibaren fiyat düzenlemesine gidildi. Yolcuların daha öngörülebilir fiyatlarla hizmet alabilmesi amacıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında, tavsiye edilen tutarlar azami satış fiyatı niteliğinde olurken, işletmeler ürünlerini bu fiyatların altında da sunabiliyor.

TERMİNALLERDE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

"Yolcu Akışını İyileştirme Projeleri" kapsamında Terminal 2'deki ortak kullanım alanları ve iç hatlar lounge kapasitesi genişletilirken, 2024'den bu yana 22 WC modern tasarımla tamamen yenilendi.

Terminal 1'de ise eski THY CIP Lounge alanındaki yapısal güçlendirme çalışmaları sürerken, terminalin kara ve hava taraflarında tamamlanan hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlemeleriyle görme engelli ve az gören yolcular için erişilebilirlik standartları yükseltildi.

BURSA, BALIKESİR, SAKARYA VE KOCAELİ'YE ULAŞIM KOLAYLAŞTI

Havalimanından çevre illere erişimi kolaylaştırmak amacıyla şehirler arası ulaşım noktası baştan sona yenilenerek yolcular için çok daha modern, düzenli ve konforlu bir bekleme alanı oluşturuldu.Terminal 1'in önünde kurulan şehirler arası ulaşım noktasıyla Bursa, Balıkesir, Sakarya ve Kocaeli'ye konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör