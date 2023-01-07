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Giriş Tarihi: 7.1.2023 11:10 Son Güncelleme: 7.1.2023 11:13

Sabit fiyat furyasına A101 ve BİM'de katıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 zincir marketin genel müdürleri ile görüşme gerçekleştirmesinin ardından ilk adım ŞOK Marketler'den gelmişti. Zincir marketlerden teker teker fiyat sabitleme haberleri geliyor. A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyururken, BİM ise ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatının değişmeyeceğini açıkladı.

Sabit fiyat furyasına A101 ve BİM’de katıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 26 Aralık 2022'de Türkiye'de en fazla şubeye sahip 4 ulusal zincir marketin genel müdürleri ile bir araya gelip, asgari ücret zammı sonrası etiket fiyatları ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. Muş'un yaptığı fahiş fiyat toplantısının ardından zincir marketlerden fiyat sabitleme haberleri gelmeye devam ediyor.

İLK ADIM ŞOK MARKETLER'DEN GELMİŞTİ

ŞOK Marketler Ocak ayı boyunca 1000 üründe fiyatlarını sabitleme kararı aldı. Bu karar kapsamında Undan makarnaya, bakliyattan yağa, meyve-sebzeden deterjana belirlenen 1000 üründe fiyatlar Ocak ayı sonuna kadar sabitleniyor.

2023 ÜRÜNÜN FİYATLARINI SABİTLEYECEK

Son olarak A101 ve BİM'den de fiyat sabitleme kararı geldi. A101 Ocak ayı sonuna kadar 2023 ürünün fiyatlarını sabitleyeceğini duyururken, BİM ise ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatının değişmeyeceğini açıkladı.

Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren perakende zinciri A101, Ocak ayı sonuna kadar 2023 üründe fiyatları sabitleyeceğini tüketicilere duyurdu. A101'in kampanya ile hem tüketicilerin alım gücünün korunmasına, hem de ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceği belirtildi.

Türkiye'nin en fazla mağazaya sahip perakende zincirlerinden A101, 2023 yılında devam ettireceği haftalık kampanyalarla da, uygun fiyatlarla müşterilerine sunarak tüketicinin yanında olmaya devam edeceğini açıkladı.

Son üç aydır 250'den fazla üründe fiyat değişikliği yapmadığını hatırlatan BİM ise ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatının değişmeyeceğini açıkladı. BİM yaptığı açıklamada "Müşterilerin menfaati kısa vadeli yüksek kârdan daha önemlidir" dedi.

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Sabit fiyat furyasına A101 ve BİM'de katıldı
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