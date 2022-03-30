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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Sabri Ülker Merkezi’nden büyük keşif

Sabri Ülker Merkezi’nden büyük keşif
SABRİ Ülker Vakfı'nın destekleriyle Harvard Üniversitesi bünyesindeçalışmalarını yürüten Harvard Sabri Ülker Merkezi ses getiren bilimsel araştırma ve keşiflere imza atmaya devam ediyor. Merkezin araştırma ekibi, 2021 yılında, metabolizmanın düzenlenmesine yardımcı olan ve hem tip 1 hem de tip 2 diyabetin iyileşmesinde önemli bir rol oynayan FABKIN hormonunu keşfetti. Merkezi 2021 çalışmalarını paylaşmak üzere düzenlenen toplantıya, Harvard Sabri Ülker Merkezi Başkanı Prof. Gökhan Hotamışlıgil, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Sabri Ülker Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş katıldı. Ali Ülker, "Merkezimizin 10'uncu yılında Türkiye'de de bir bağımsız bilim enstitüsü kurmayı hedefliyoruz. Bu en büyük hayalimiz. Bilimin ülkemizde de yeşermesi için mevzuatta düzenlemelere ihtiyaç var" dedi.
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Sabri Ülker Merkezi’nden büyük keşif
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