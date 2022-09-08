Sabri Ülker Vakfı’ndan obeziteyle mücadeleye ödül

Sağlıklı beslenme alanında farkındalık sağlamaya yönelik projeler hayata geçiren Sabri Ülker Vakfı, bu yılın Bilim Ödülü kazananını açıkladı. Sabri Ülker 2022 Bilim Ödülü, ABD Cornell Üniversitesi Nörobiyoloji ve Davranış Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Nilay Yapıcı'nın oldu. Yapıcı, insan beyninde tat ve yeme mekanizmaları üzerine yürüttüğü çalışmalarla ödüle layık görüldü. Yapıcı ve ekibi, obezite ve metabolik hastalıkların tedavisine ışık tutacak nitelikte araştırmalar yürütüyor. Ödülü alan Yapıcı, "Araştırmalarımız, uzun dönemde beynin gıda alımını nasıl kontrol ettiğine ilişkin yeni ve ilginç verileri sağlamaya odaklanıyor. Bilimsel çalışmalarımızın yeme bozukluklarının ve özellikle obezite tedavisine katkı sağlamasını umuyorum" dedi. Yıldız Holding olarak bilime verdikleri değerin altını çizen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, "Harvard Üniversitesi'nde 2014 yılında çalışmalarına başlayan Harvard Sabri Ülker Merkezi ile evrensel bilimi desteklemeye başladık. Bu Merkezimiz ile başlayan bilimsel yolculuğumuz her geçen yıl büyüyerek, katlanarak devam etti ve edecek. Önceliğimiz sağlık, pusulamız her zaman bilim olacak" diye konuştu.