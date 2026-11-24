İZİNSİZ REZERVASYON

Ancak mahkeme, davacının bu davranışları sonucunda herhangi bir menfaat elde ettiğinin ispatlanamadığını belirtti. Bu nedenle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshinin ölçülü olmadığı, ancak geçerli bir fesih nedeninin bulunduğu sonucuna vardı. Mahkeme, bu gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı işverenin avukatları kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi ise yapılan başvuruyu esastan reddetti. Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, olayın ayrıntılarına dikkat çekti. Kararda, davacının işveren şirketin anlaşmalı olduğu otelde, başka bir firmanın yetkilisi adına işyeri yöneticilerine bilgi vermeden ve izin almadan rezervasyon yaptırdığı belirtildi.