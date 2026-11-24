Bir şirkette 5 yıl boyunca çalışan kimya mühendisinin iş hayatı, başka bir firmanın işleriyle ilgilendiği iddiasıyla sona erdi. Hakkını aramak için İş Mahkemesi'ne başvuran mühendis, işverenle arasında ücret artışlarından kaynaklanan farkların ödenmemesi nedeniyle gerginlik yaşandığını ileri sürdü. Haksız yere işten çıkarıldığını dile getiren davacı, ücret alacaklarının tahsil edilmesini talep etti. Davalı işveren ise mühendisin sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiğini belirterek davanın reddini istedi.
İZİNSİZ REZERVASYON
Ancak mahkeme, davacının bu davranışları sonucunda herhangi bir menfaat elde ettiğinin ispatlanamadığını belirtti. Bu nedenle iş sözleşmesinin haklı nedenle feshinin ölçülü olmadığı, ancak geçerli bir fesih nedeninin bulunduğu sonucuna vardı. Mahkeme, bu gerekçelerle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Davalı işverenin avukatları kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi ise yapılan başvuruyu esastan reddetti. Davalı işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, olayın ayrıntılarına dikkat çekti. Kararda, davacının işveren şirketin anlaşmalı olduğu otelde, başka bir firmanın yetkilisi adına işyeri yöneticilerine bilgi vermeden ve izin almadan rezervasyon yaptırdığı belirtildi.
HAKLI FESİH NEDENİ
Yargıtay kararında, davacının davalı işverenle benzer sektörde faaliyet gösteren başka bir şirketin yetkilisi için toplantılar organize ettiği vurgulandı. Mühendisin izinli olduğu dönemde, davalı şirkete ait araçla başka şirketin yetkilisini şehir içi ve şehir dışındaki toplantılara götürdüğünün dosya kapsamındaki delillerle sabit olduğu kaydedildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, davacının davranışlarının doğruluk ilkeleriyle bağdaşmadığı sonucuna ulaştı. Alınan kararda, davacının eylemlerinin işveren açısından haklı fesih nedeni oluşturduğu belirtildi. Yüksek Mahkeme, fesih nedeninin kabul edilebilmesi için işçinin mutlaka maddi bir menfaat sağlamış olmasının gerekmediğinin de altını çizdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin fesihte haklı olduğu sonucuna ulaşarak davacı lehine kıdem ve ihbar tazminatına hükmedilmesini hukuka aykırı buldu.