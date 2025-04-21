Sadece haber veren değil gündem belirleyen gazete

Türk basınının en önemli yapı taşlarından biri olan SABAH Gazetesi 40'ıncı yılını kutluyor. Gazetenin yolculuğuna tanıklık eden iş dünyasının önemli isimleri SABAH'ın kurulduğu günden bu yana sadece haber veren değil, gündem belirleyen, halkın nabzını tutan, zamanın ruhunu yakalayarak hem geleneksel hem de dijital mecralarda güçlü bir etki alanı oluşturan önemli bir yayın organı olduğunu söyledi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, "Sabah Gazetesi, kurulduğu günden bu yana sadece haber veren değil; gündem belirleyen, halkın nabzını tutan, zamanın ruhunu yakalayarak hem geleneksel hem de dijital mecralarda güçlü bir etki alanı oluşturan önemli bir yayın organı oldu. Bu önemli yolculukta emeği geçen tüm gazetecileri, yazarları ve çalışanları gönülden tebrik ediyor, toplumu bilgilendirme ve ortak değerler etrafında buluşturma misyonuna devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

İZMİR'DEN BERİ MÜDAVİMİM

NG Kurucu Başkanı Nafi Güral, "Sabah gazetesinin İzmir'den yola çıktığı tarihten beri müdavim tiryakisi olarak sadece yayın içeriğinden değil, çok değerli yazarlarından edindiğim dostluklar sayesinde önemli kazanımlarım oldu. Örnek vermem gerekirse, sayın Yavuz Donat'ın ülkeyi karış karış dolaşması, bu sayede gazetenin değerini artırırken, aynı zamanda Sabah Gazetesi olarak okuyucularına değer verildiğini hissettirmesi, yazılarındaki üslubu, çok kısa mesajları ile uzun uzun okumalara ihtiyaç hissetmeyecek şekilde okuyucusunun gönlünde taht kurması, yazılarını her okuduğumda benim de aynı şekilde uzun yazılarla, söylemlerle değil kısa cümle ve söylemlerle hem iş hem sosyal hayatımda kendimi daha etkili ifade etmemin rehberi oldu" dedi.

ÜLKEMİZE ÖNEMLİ KATKISI OLDU

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da şöyle konuştu: "Türkiye'nin son 40 yılına damga vuran Sabah Gazetesi, kurulduğu günden itibaren basın mensupları için de önemli kazanımlar sağlamıştır. Fedakarca çalışarak, gazeteciliği ülkesine ve milletine sorumluluğun gereği gibi gören gazetecilerin yönetimindeki Sabah Gazetesi'nin, ülkemizin geleceğe yolculuğunda çok önemli katkısı olmaktadır. Sahibinden muhabirine, genel yayın yönetmeninden idari görevlisine kadar Sabah Gazetesi'nin yayınlanmasını sağlayan herkesi kutlarım."