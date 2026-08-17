SafePal’da veri güvenliği açığı: Yaklaşık 40 bin müşterinin bilgileri ele geçirildi

Açıklamada, SafePal cüzdanlarına veya kullanıcıların dijital varlıklarına erişildiğine ilişkin herhangi bir bulguya da rastlanmadığı ifade edildi.

Güvenlik açığının giderildiği ve ek güvenlik önlemlerinin uygulamaya alındığı belirtilen açıklamada, özel bir siber güvenlik şirketinin de sistemleri incelemek üzere görevlendirileceği bildirildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör