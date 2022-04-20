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Giriş Tarihi: 20.4.2022 10:51

Sagist Group Başkanı Metin Durmaz Bulgaristan'da Arazi Bakmaya Başladı! 400 Lüks Villa Projesi Sagist Mega İnternational Firması İle Yapılacak

Sagist Group Başkanı Metin Durmaz Bulgaristan’da Arazi Bakmaya Başladı! 400 Lüks Villa Projesi Sagist Mega İnternational Firması İle Yapılacak

Sagist group yepyeni projelerle büyük bir ilgi odağı haline geldi. Son olarak 400 lüks villa projesi için Bulgaristan'da açmış olduğu Sagist Mega İnternational firması ile güçlerini birleştirdi. Yatırımcılara kapılarını açtı. Projeye katılmak isteyen özelliklede Afrikalı yatırımcılar ile İstanbul ofisinde görüşüyor. Sagist group’a gelip Metin Durmaz ile ofisinde görüşen yeni girişimciler bu projeleri hayata geçirebilmek için yatırım ortağı olmayı hedefliyorlar.

Bulgaristan'da yürütülecek olan proje toplam değeri 60 milyon euro olacak. projeden toplamda 90 milyon euro getiri sağlayacak. 2023 sonunda projenin tamamlanması bekleniyor ve bu dev proje için yatırım ortakları aranıyor.

Bugüne kadar dev projelerle tasarımlar hazırlayan Sagist Group Başkanı Metin Durmaz yer aldığı tüm projelerde beğeni aldı. Oluşturduğu tasarımlarla yapmış olduğu her yatırımdan sonra takdir gördü. Yeni ortaklıklara imza atarak büyümeye devam etti.

Ailesi ile elde ettiği huzurlu hayatı iş yaşamında da sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Sagist Group Başkanı Metin Durmaz, sakin custom tarzda mobilya tasarımları ile Avrupa'nın lider mobilya üreticisi ve tasarımcısı oldu. Ortaklık yaptığı ve projelerini yürüttüğü pek çok ülkede kurmuş olduğu fabrikalarıyla tasarım yapıyor. Aynı zamanda tasarlamış olduğu ürünleri en kaliteli haliyle üretiyor.

"İlandır"

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Sagist Group Başkanı Metin Durmaz Bulgaristan'da Arazi Bakmaya Başladı! 400 Lüks Villa Projesi Sagist Mega İnternational Firması İle Yapılacak
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