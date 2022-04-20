Sagist Group Başkanı Metin Durmaz Bulgaristan’da Arazi Bakmaya Başladı! 400 Lüks Villa Projesi Sagist Mega İnternational Firması İle Yapılacak

Bulgaristan'da yürütülecek olan proje toplam değeri 60 milyon euro olacak. projeden toplamda 90 milyon euro getiri sağlayacak. 2023 sonunda projenin tamamlanması bekleniyor ve bu dev proje için yatırım ortakları aranıyor.

Bugüne kadar dev projelerle tasarımlar hazırlayan Sagist Group Başkanı Metin Durmaz yer aldığı tüm projelerde beğeni aldı. Oluşturduğu tasarımlarla yapmış olduğu her yatırımdan sonra takdir gördü. Yeni ortaklıklara imza atarak büyümeye devam etti.

Ailesi ile elde ettiği huzurlu hayatı iş yaşamında da sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor. Sagist Group Başkanı Metin Durmaz, sakin custom tarzda mobilya tasarımları ile Avrupa'nın lider mobilya üreticisi ve tasarımcısı oldu. Ortaklık yaptığı ve projelerini yürüttüğü pek çok ülkede kurmuş olduğu fabrikalarıyla tasarım yapıyor. Aynı zamanda tasarlamış olduğu ürünleri en kaliteli haliyle üretiyor.



"İlandır"