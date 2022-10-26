“Sağlık sigortalı sayısında önemli bir artış var”

Pandemiyle birlikte sağlığımızın önemini daha iyi anladığımız bu dönemlerde, sağlık harcamaları da giderek artış gösteriyor. Kendine ve ailesine güvence sağlamak isteyenler için ise tamamlayıcı sağlık sigortaları bütçe dostu oluyor. Bununla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortacılığı alanında özel kapsamlı ve kişi bazlı sigortalar yaygınlaşıyor. Beklemeden ömür boyu yenileme garantisini ilk yılın sonunda müşterileri ile buluşturan tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü ile sektörde fark yaratan Quick Sigorta, sağlık sigortası alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Quick Sigorta, bu kez trafik kazası tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü ile sigortalıların karşısına çıkıyor. Trafik kazasına bağlı olarak gerçekleşecek acil ve sonrası yatarak sağlık giderlerini karşılayan trafik kazası tamamlayıcı sağlık sigortası, kişi bazlı bir sigorta olarak öne çıkıyor. Üstelik ürün için araç sahibi olma şartı aranmıyor. Kişiler kendileri ve aileleri için de trafik kazası tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabiliyorlar. Ayrıca kaza olmasa dahi sigortanın sunduğu ek sağlık hizmetlerinden faydalanmak mümkün. Trafik kazalarından bağımsız olarak limitsiz faydalanılabilecek online tıbbi danışmanlık, online diyetisyen, online psikolojik danışmanlık, evde tıbbi bakım organizasyon hizmetleri bulunduğu trafik kazası tamamlayıcı sağlık sigortasını cazip hale getiren bir diğer özelliği de uygun fiyat politikası. Trafik kazası tamamlayıcı sağlık sigortası, cinsiyet, il ve yaş ayrımı olmaksızın sigortalı başına 200 TL prim ile sunuluyor.Sektörde bir ilki hayata geçirdiklerini söyleyen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, şunları kaydetti: "Son yıllarda özellikle pandeminin de etkisi ile tamamlayıcı sağlık sigortası başta olmak üzere, sağlık sigortalı sayısında önemli bir artış yaşandığını biliyor ve bunu artan sigorta bilincinin bir sonucu olarak görüyoruz. Öyle ki; tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretimi yaklaşık yüzde 143 yükseldi ve bu branşta yeni sigortalı kazanımı da devam ediyor. Biz de Quick Sigorta olarak ürün gamımızı müşteri ihtiyaçlarına dönük olarak ilgili branşlardaki arza göre şekillendiriyoruz. Trafik kazası tamamlayıcı sağlık sigortası tam da böyle bir ürün. Cinsiyet, il, yaş fark etmeksizin tek bir fiyat ile sigortalılarla buluşuyor. Özellikle sektörde hap ürün olarak nitelendirdiğimiz tek primli bu tip ürünlerin çapraz olarak satılabilmesi açısından da acentelerimizi mutlu edeceğini düşünüyorum. Her zaman söylediğim bir şey var, trafiğe takılı kalmayın. Quick Sigorta'da daha çok güvence daha çok ürün var. 2025 sonuna kadar yaklaşık 8 milyon kişinin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıracağı öngörüsüyle bu tip spesifik ürünlerin daha da ilgi çekeceğinden eminim. Quick Sigorta olarak bundan sonra da müşteri ihtiyaçlarına odaklı ezber bozan yeni ürünler sunmaya devam edeceğiz."