Sağlık teknolojilerinde yerli üretim hamlesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçen yıl 1.3 milyar dolara yükselen tıbbi cihaz ihracatının daha da artırılacağını vurgulayarak, "Özellikle yüksek teknoloji gerektiren ilaç ve tıbbi cihazlarda yerli üretimi artırmak, kritik ürünlerde tedarik güvenliğimizi sağlamak ve dışa bağımlılığımızı azaltmak önceliklerimiz arasında" dedi. Ziraat Katılım'ın finansal ortaklığıyla büyüme yolculuğunda önemli bir aşamaya ulaşan DESU'nun Ankara Gölbaşı'ndaki yeni üretim tesisi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen törenle açıldı.

24 YILDA SAĞLIKTA REFORM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda sağlık alanında gerçekleştirilen reformlarla hizmet kalitesini yükseltip, sağlık hizmetlerine erişimi yaygınlaştırdıklarını ifade eden Yılmaz, tıbbi cihaz sektörün yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olan yerli üretim payını daha ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti. Yılmaz, 2017 yılında 533 milyon dolar olan tıbbi cihaz ihracatının, 2025'te yaklaşık 1.3 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

170 ÜLKEYE İHRACAT

Aynı dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı nın yüzde 23'ten 44'e çıktığını belirten Yılmaz, "Bugün 170'ten fazla ülkeye tıbbi cihaz ihraç eden Türkiye, sağlık teknolojilerinde geliştirdiği ürünlerle küresel pazarlarda daha güçlü bir konum elde etmektedir. İlaç sektörümüzde de yerli üretim bakımından önemli bir seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. 2016'da kutu bazında yüzde 75 olan yerli üretim payımızı 2025'te yüzde 92'ye yükselttik. 2026'nın ilk sekiz ayında da bu seviyeyi korurken, değer bazındaki yerli üretim payımız yüzde 52.5 oldu" diye konuştu. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ise, katılım finansın yalnızca kaynak sağlamanın ötesinde, üretimi ve reel sektörün gelişimini destekleyen bir yaklaşım sunduğunu belirtti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör