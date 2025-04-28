Sağlık turizmine dijital kimlik

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizminde kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla, kişilerin sağlık hizmetine başvurduğu andan itibaren tüm süreçlerinin izleneceği dijital kimlik uygulamasını hayata geçirecek. Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ), ülkenin sağlık turizminde marka değerini artırmak, uluslararası arenada daha görünür hale gelmesini sağlamak maksadıyla kapsamlı tanıtım planı başlattı. Edirne'de düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan USHAŞ Genel Müdürü Behlül Ünver, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı arasında üçlü protokol yapılacağını, sağlık turizminde uluslararası tanıtım için 6 milyon dolarlık bütçe oluşturulacağını söyledi. Tanıtımın yanı sıra, sağlık turistlerinin Türkiye'de güvenli ve kaliteli hizmet almaları amacıyla yeni dijital sistemler de geliştirdiğini aktaran Ünver, "İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışma yürütüyoruz. Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya gelen her yabancı vatandaşa 'sicil kodu' verilecek. Sağlık hizmetleri kayıt altında tutulacak. Olası mağduriyetler önlenecek. Sağlık turistleri için bir tür dijital kimlik oluşturacağız. Süreçleri kodla izleyeceğiz. Türkiye sadece uygun fiyatla değil, üstün hizmet kalitesiyle de anılacak" dedi. Otellerde karekod sistemine geçileceğini de anlatan Ünver, "Türkiye'ye sağlık hizmeti almak üzere gelen yabancılar, konakladıkları otellerde odalarına yerleştirilecek karekodları okutarak HealthTürkiye portalına yönlendirilecek" ifadesini kullandı. Ünver, 30 ülkede, 5 kıtada irtibat ofisleri, Türk hastaneleri kurmayı planladıklarını açıkladı.