Sağlıkçıya müjde: Ek ödeme tavanı artıyor

Sağlık çalışanlarının mali durumlarını iyileştiren yasa Meclis'e geldi. Yasa teklifiyle ek ödeme tavan tutarları artırılıyor. Uzman tabip kadrosuna atanan, eğitim görevlisi profesör, doçentlerde yüzde 800'den 950'ye, uzman tabip ve diş hekimlerinde yüzde 700'den 850'ye, pratisyen hekim, diş hekimi ile uzman eczacılarda yüzde 500'den 650'ye çıkarılıyor. Düzenlemeye göre, Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak. Ek ödeme tavan tutarı bir aydaki maaş, yan ödeme, tazminat toplamının yüzdesine göre belirleniyor. Doktorların emekli aylığındaki yükseliş yasa yürürlüğe girince uygulanacak. Teklifle, Emekli Sandığı Kanunu'nda belirtilen gösterge rakamları artırılarak tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılacak. İlave ödemeden 2008'den sonra devlet memurluğuna başlayan doktorlar da yararlanacak.