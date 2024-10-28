SAHA EXPO 100 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı 100 binden fazla kişi ziyaret etti. Bu yıl 90 bin metrekareye yayılan fuara, 120 ülkeden 1.478 firma katıldı. Fuarda, yerli ve milli teknolojiler dünyaya açılırken, 25 bin birebir görüşme yapıldı.Fuarda 5 günde, 4 milyar 332 milyon doları ihracat anlaşması olmak üzere toplam 6 milyar 189 milyon dolarlık 133 anlaşmaya imza atıldı. Fuar kapsamında yerli ve milli imkânlarla üretilen çok sayıda ürün sergilendi, 300'den fazla ürün tanıtım etkinliği yapıldı.Aralarında dünyanın en önde gelen firmaları da olmak üzere ABD'den Avustralya'ya, Güney Pasifik'ten Avrupa ve Afrika'ya kadar çok farklı coğrafyalardan savunma, havacılık ve uzay sanayisinde faaliyet gösteren firmalar fuarda yerli firma ve ziyaretçiler ile buluştu. Fuar kapsamında 5 kıta ve 35 ülkeden 178 yabancı alım heyeti bulundu.