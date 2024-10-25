SAHA EXPO’da işbirliği anlaşmaları imzalanmaya devam ediyor

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor. 120'den fazla ülkeden 1478 firmanın katıldığı fuarda şirketler teknolojilerini sergiliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle düzenlenen fuar, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 26 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarda kurumlar arasında çok sayıda işbirliği anlaşması da imzalanıyor. Fuarın dördüncü gününde Aytemiz Makelsan ile ASPİLSAN arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen işbirliği anlaşması, yerli üretim bataryaların güç elektroniği sektörüne entegrasyonunu kapsıyor.

ASPİLSAN ayrıca İŞBİR ile hibrit jeneratör projesine yönelik stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. ASELSAN KONYA ile Innopark Teknoloji Gelişirme Bölgesi arasında da işbirliği protokolü yapıldı.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ın verdiği bilgiye göre, SAHA EXPO'da 4 günde 133 imza töreni gerçekleştirildi. Bu törenlerde 4,6 milyar doları ihracat olmak üzere toplam 6,2 milyar dolarlık sözleşme imzalandı.