Sahiller büyükşehir ile cennete dönüştü

Balıkesir'deçok uzun yıllardır yerel yönetimler tarafından yatırım yüzü görmeyen sahiller, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi sayesinde adeta cennete dönüştü. Sahil mahalleleri, aydınlatmadan peyzaja, kent mobilyasından bisiklet yollarına, modern oyun gruplarından semt spor sahalarına kadar baştan aşağıya yenilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. 291 kilometre kıyı şeridiyle Ege ve Marmara Denizi'ne kıyısı olan Balıkesir'in sahillerini güzelleştirmek, hak ettiği seviyeye getirerek turizmden aldığı payı artırmak amacıyla yapılan çalışmalarla sahil mahalleleri hak ettiği değere kavuştu. Erdek'in İlhan, Karşıyaka, Ocaklar, Narlı ve Şahinburgaz mahallelerinde; aydınlatma ve peyzaj çalışmalarından kent mobilyalarına, parke ve taş kaplamalarından sahil ve meydan düzenlemelerine kadar çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bölgeyi çamurdan kurtararak kullanışlı, konforlu ve estetik bir hale dönüştürdü.Sahil mahallerinin ilk defa böyle bir hizmet ile karşılaştığına vurgu yapan vatandaşlar, çamurdan yürünmez yolları olan mahallelerinin birer sanat eserine dönüşmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Özellikle çocukların çok mutlu olduğuna değinen mahalle sakinleri, "Artık bizler de rahat bir şekilde oturup piknik yapabiliyoruz. Mahallelerimiz Büyükşehir Belediyemizin hizmetleriyle çok daha mükemmel oldu" diyerek yapılan hizmetler için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ettiler.