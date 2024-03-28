Sahte çikolata alarmı

Dünyada kakao fiyatlarının son 50 yılın en yılın en yüksek seviyesine yükselmesi, Türkiye'de Ramazan Bayramı talebiyle birleşince üretimde aksamalar ve sıkıntılar baş gösterdi. Yükselişi durdurulamayan kakaonun ton fiyatı 10 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Uzmanlara göre, iklim krizi ve arz sıkıntısına bağlı küresel fiyat artışları daha da tırmanacak. Bu durum Türkiye'de de kakao ithalatını etkilerken, çikolataya zam ve pek çok problem kapıda görünüyor. Yaşanan sorunun ardından tağşiş ve sahte çikolata üretimi de yeniden gündeme geldi. Uzmanlara göre halihazırda ve hatta bayramda yiyeceğimiz çikolatalar gerçek çikolata olmayabilir. Çünkü sahte kimyasal ve kokolin benzeri ürünlerle çikolata yapan yüzlerce fason üretici türedi. Oysa çikolatanın asıl sırrı içerdiği kakao yağında saklı. Gerçek kakao çekirdeklerinden yapılan çikolatanın faydalı vitaminler ve antidepresan madde sayılan alkaloid, antioksidan, poligenol içermesi gerekiyor.Vurguncuların piyasaya sürdükleri sahte yiyecekler listesine son eklenen madde ise kokolin oldu. Uzmanlara göre kakao yerine kullanılan bu malzeme, insan sağlığını tehdit ediyor. Kokolin, içeriğinde süt yerine peynir altı suyu tozu, kakao yağı yerine margarin ve kakao yerine kakao tozu barındıran bir çikolata benzeri ürün olarak tanımlanıyor.GERÇEK çikolatanın 31 derecede erimeye başladığını, sahte çikolatanın ise şeklinin neredeyse hiç bozulmadığını söyleyen uzmanlar, şu değerlendirmede bulundu: "Gerçek çikolata kırıldığı zaman kendine has ses çıkarır, sahte çikolata ise içerdiği bitkisel yağlar nedeni ile sessiz kırılır. Gerçek çikolatanın yüzeyi pürüzsüz ve parlak olmalıdır. Tüketim süresi biten gerçek çikolata yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşur. Sahte çikolatalar ise çoğu zaman bozulmuş olsalar bile şeklini ve dış görünüşünü kaybetmezler."