Sahte ilanlara karşı sınırlamalar 1 Kasım’da yürürlükte

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sahte ilanlara karşı emlak ve otomotivde getirilen sınırlamalarla ilgili yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini belirterek, "Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa gerçek kişi olarak bunları yapacaklar" dedi. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Bolat, ihracatta temmuzdan itibaren yükselen bir ivme olduğunu belirterek, "Ağustos ayı 21.6 milyar dolardı. Eylül 22.7 milyar dolar oldu. Bu sabah haber verdiler. Cuma günü 1 milyar 449 milyon dolar ihracat yaptık. 1973'te yılda 1 milyar dolar ihracat yapıyorduk. Ekimde 1987'de ayda 1 milyar dolar yapılıyordu şimdi günde 1-1.5 milyar dolar yapıyoruz" diye konuştu.Bu yıl 1 trilyon dolar milli gelir rakamına ulaşılacağını anlatan Bolat, "Yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme oranı hedeflendi. İlk 9 ay işaretler olumlu. Son 3 ay içinde ithalatımızda azalma trendi var. Temmuzda 32.7'ydi, Ağustosta 29 civarına geriledi. Eylül ayında 27.7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığımız da eylülde 5 milyar dolara geriledi. İnşallah cari açığımız eylül ayında fazlaya dönüşecek diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı. ASKON Başkanı Orhan Aydın da küresel enflasyona dikkat çekti.