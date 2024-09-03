Sahte kırtasiye ürünleri tehlike saçıyor!

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocukları için gerekli kırtasiye malzemelerini satın almaya başladı. 10 milyar TL'lik kırtasiye ürünleri pazarında hareketli günler yaşanıyor. Kırtasiye ürünleri üreticisi Adel/Faber-Castell'in CEO'su Oğuz Uçanlar, Türkiye'nin ciro olarak Avrupa'da ilk 3, dünya genelinde ise ilk 5'te olduğunu söyledi.120 ülkede 8 bin çalışanı olan Adel/Faber- Castel'in Türkiye'de açık ara pazar lideri konumunda olduğunu söyleyen Uçanlar, velilerin kırtasiye alışverişi yaparken çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Uçanlar, "Kırtasiye ürünlerini gıda gibi değerlendirmek lazım.Çocukların tüm gün elinde olan bu ürünlerin kaliteli ve sağlıklı malzemelerden yapılmış olması gerekiyor" dedi. Velilerin markalı ürünler tercih etmesinin önemli olduğunun altını çizen Uçanlar, şunları kaydetti: "Markalı ürünlerle ilgili herhangi bir sorun yaşadığınızda karşınızda kurumsal bir muhatap bulursunuz. Piyasada çok fazla sahte ürün var. Bunların çoğu Uzak Doğu'dan geliyor. Hepsi de çok tehlikeli. Çocuklarımızın yediği içtiğine dikkat ettiğimiz kadar kullandığı ürünlerin kalite ve güvenliğine de dikkat etmeliyiz." Geçen hafta 1 milyon adet sahte kırtasiye ürününün yakalandığını belirten Uçanlar, "10 milyar TL'lik pazarın 2.5 milyar TL'sini sahte ürünler oluşturuyor. Bu ciddi bir rakam" diye konuştu. Bir okul çantasının bu sene 2000-2500 TL'ye dolduğunu söyleyen Uçanlar, "Geçen sene bu rakam 1200-1500 TL idi. Biz zam yapmaktan imtina eden bir firmayız" ifadelerini kullandı.Geçen seneki satış hacimlerini koruduklarını söyleyen Uçanlar, şöyle devam etti: "hacmimizi koruyoruz. Kırtasiye sektörü stabil devam ediyor. Bir büyüme öngörmüyoruz. Ölçülemeyen, takip edilemeyen, vergi kaybına sebep olan, sağlığa çok zararlı kaçak sektörünün bize verdiği zarar en az 2.5 milyar TL. Ekonomik olarak zor günler geçirsek de pozitif yaklaşıyoruz. 2025'ten çok umutluyuz. Çok uluslu bir perakende devinin global tedarikçisi olarak Kuzey Amerika'daki faaliyetlerimizi artırmayı hedefliyoruz."